A grande final da Champions League, marcada para este sábado (30) na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, promete mexer com o futebol mundial. Mas é fora das quatro linhas, no mercado de mídia, que o cenário se mostra estratégico, impulsionado por direitos de transmissão e ativações comerciais. A partida decisiva será exibida pela TNT Sports (TV fechada), HBO Max (streaming) e SBT (TV aberta). Entenda a engrenagem de negócios por trás das câmeras para a final do maior torneio de clubes do mundo.

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TNT Sports e a consolidação de longo prazo na competição

Parceira de transmissão da Champions League desde a temporada 2015/2016, a TNT Sports concluiu a renovação dos direitos de exibição do torneio até maio de 2031. Com um histórico de mais de dez finais transmitidas, o canal de TV por assinatura do ecossistema esportivo da Warner Bros. Discovery se prepara, em conjunto com a plataforma de streaming HBO Max, para a sua 11ª cobertura de finalíssima.

Recorde de patrocinadores e engajamento digital

Para esta decisão, a TNT Sports fechou acordos comerciais com 14 marcas para a transmissão da Champions League 25/26, superando os números de temporadas anteriores e estabelecendo um novo recorde interno. As cotas master foram negociadas com Bet365, Betano, Hoteis.com, Superbet, Claro, GWM, Pitaco e C6 Bank. A exibição da partida ainda conta com outros formatos de patrocínio, que incluem marcas como Red Bull e Pepsi. Todos os anunciantes serão ativados por meio de soluções customizadas e multiplataforma.

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As ativações serão realizadas no ambiente físico e, principalmente, no ecossistema digital. Juntas, as redes sociais da TNT Sports reúnem cerca de 90 milhões de seguidores e, ao longo da última temporada da competição continental, geraram mais de 11 bilhões de impressões, mais de 600 milhões de engajamentos e mais de 6 bilhões de visualizações de vídeos. O canal da marca no YouTube, com cerca de 13 milhões de inscritos, consolida-se como referência na produção de conteúdo esportivo.

Operação multiplataforma e grade horária

O confronto entre PSG e Arsenal terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Max e pelo canal TNT no sábado, dia 30 de maio. A cobertura contará com entradas ao vivo da Hungria e conteúdos produzidos no Brasil, sempre conduzidos pelo time de talentos da marca.

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A grade especial tem início na quinta-feira (28) e se estende até a grande final no sábado (30). No dia da decisão, a programação da TNT Sports no YouTube, na TV fechada e no streaming estará totalmente dedicada ao principal evento da temporada europeia, começando às 8h45 e estendendo-se até o encerramento do pós-jogo.

A equipe de transmissão para a final

Diretamente da Puskás Aréna, o narrador André Henning, os comentaristas Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler e a apresentadora Taynah Espinoza estão escalados para levar ao público as emoções do duelo entre PSG e Arsenal. Os correspondentes internacionais Arthur Quezada, Clara Albuquerque e Tati Mantovani produzem reportagens especiais e entrevistas exclusivas. No ambiente digital, Pedro Certezas lidera a produção de conteúdo in loco para as redes sociais.

SBT e a força estratégica na TV aberta

A tradição do SBT na televisão brasileira é marcada por grandes transmissões e uma aproximação cada vez maior com as plataformas digitais. A primeira final da Liga dos Campeões (antiga Copa dos Campeões), por exemplo, foi exibida na TV brasileira via TVS (atual SBT), em 30 de maio de 1979. Em 2021, a emissora retomou os direitos de transmitir a grande decisão do torneio em sinal aberto.

Ativações comerciais e conteúdos exclusivos

Com exclusividade na TV aberta, o SBT vem se preparando durante toda a semana com reportagens especiais, conteúdos exclusivos e cobertura direta da Hungria. No sábado, dia da decisão, o pré-jogo começa às 11h (de Brasília), trazendo os bastidores, análises táticas e toda a expectativa do mercado para o confronto em Budapeste.

Como parte da estratégia de conteúdo para a final, a emissora transmitiu na quinta-feira (28) uma entrevista exclusiva com a banda norte-americana The Killers, atração musical da cerimônia de abertura da final da Champions League. A entrevista foi conduzida por João Venturi, correspondente do SBT que acompanha de perto os bastidores institucionais da decisão entre Arsenal e PSG.

Equipe escalada conta com análise de ex-jogador

Na transmissão da partida diretamente da Puskás Aréna, Tiago Leifert comanda a narração da final ao lado dos comentaristas Mauro Beting, Alexandre Pato e Nadine Basttos. À beira do gramado, o jornalista João Venturi acompanha todos os detalhes e bastidores da grande decisão europeia.

Elenco do Arsenal alinhado antes da semifinal da Champions League contra o Atlético de Madrid (Crédito: Adrian Dennis / AFP)

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