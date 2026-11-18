O projeto do novo Barradão, estádio do Vitória, prevê uma área de massagem destinada aos torcedores em dias de jogos. A iniciativa será desenvolvida em parceria com a plataforma de conteúdo adulto Skokka, patrocinadora do clube desde o início de 2026. O espaço será voltado a maiores de 18 anos e deverá contar com vista para o campo, atendimento de massagistas e opções de comidas e bebidas.

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As obras do novo estádio estão previstas para começar em 2027. A proposta é que o ambiente funcione como uma área exclusiva para clientes da plataforma durante as partidas do Rubro-Negro. Segundo a empresa, a iniciativa é inédita no futebol brasileiro.

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O projeto conta com a participação do departamento de marketing do Vitória. Em declaração divulgada pela empresa, Ana Ferreira, gerente de marca e comunicação do Skokka, explicou a intenção de associar a marca à nova estrutura do clube.

— O Vitória tem um projeto muito bem estruturado para a construção de um novo estádio. Como patrocinadores, queremos participar desta nova etapa do clube. Ter um espaço de massagem no novo Barradão nos possibilitará realizar uma iniciativa inédita no futebol brasileiro, criar um ambiente de descontração entre os torcedores e aproximar o relacionamento com os clientes — afirmou.

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Parceria entre Vitória e Skokka já teve outras ações

A relação entre o clube baiano e a plataforma começou no início de 2026. Desde então, as duas partes desenvolveram iniciativas voltadas aos torcedores nos dias de jogos no Barradão.

Entre as ações realizadas estão a instalação da Barbearia do Skokka, com atendimentos gratuitos no estacionamento do estádio, e a distribuição de mais de 20 mil camisas oficiais. A empresa também promoveu batucadas e sorteios de uniformes autografados.

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Na final da Copa do Nordeste, a parceria organizou o Mirante Rubro-Negro, espaço criado para ampliar a experiência dos torcedores durante a decisão disputada no Barradão.

Campanha contra a violência à mulher também marcou parceria

Além das ativações comerciais, Vitória e Skokka realizaram uma ação de conscientização sobre a violência contra a mulher. Durante o Campeonato Brasileiro, os jogadores entraram em campo com uniformes que apresentavam manchas discretas, em referência ao Sinal Roxo, campanha que chama atenção para formas de violência que nem sempre deixam marcas visíveis.

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A iniciativa recebeu reconhecimento internacional, segundo informações divulgadas pela empresa.