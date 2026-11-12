O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, demonstrou confiança na possibilidade de um acordo para solucionar a dívida do Corinthians referente à construção da Neo Química Arena. Em entrevista à Rádio TMC, o dirigente afirmou que existe um caminho para resolver a pendência, estimada em aproximadamente R$ 630 milhões, e destacou a participação da Gaviões da Fiel nas negociações.

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Segundo Carlos Antônio Vieira Fernandes, a disposição das partes para negociar será fundamental para encontrar uma solução definitiva. O presidente da instituição financeira ressaltou que a participação da torcida organizada pode contribuir para o avanço das conversas.

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— Com a visão que a Caixa está trazendo e a possibilidade que o Corinthians tem de estar na mesa de discussão, inclusive com o apoio da Gaviões da Fiel, acredito que tenha solução — disse.

Questionado sobre as perspectivas de resolução da dívida, o dirigente recorreu a uma frase do escritor Ariano Suassuna para explicar sua posição. Apesar de demonstrar esperança, evitou estabelecer um prazo para a conclusão das negociações.

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— Respondo com uma frase de Ariano Suassuna: 'não sou pessimista, porque eles são chatos; não sou otimista porque eles são bobos; sou um realista esperançoso'. Dentro desse contexto, se sentarmos com a intenção definitiva de resolver esse problema, resolvemos — detalha.

Presidente da Caixa destaca participação da Gaviões da Fiel

Durante a entrevista, Carlos Antônio Vieira Fernandes também valorizou a mobilização da Gaviões da Fiel para contribuir com o pagamento da dívida. O dirigente citou os resultados obtidos pela torcida organizada em um período de dois meses como demonstração do potencial de arrecadação dos torcedores.

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— Quando sentamos com a Gaviões da Fiel e, em dois meses, eles pagaram de forma espontânea 8% da dívida do Corinthians. Se eles conseguiram pagar em dois meses essa dívida sem nenhuma ação de outra natureza, apenas um acordo judicial, imagina o potencial de resolução. Precisamos de pessoas bem intencionadas que resolvemos esse problema — seguiu.

O presidente da Caixa também explicou que existe um compromisso de confidencialidade com o Corinthians, o que impede a divulgação de determinados detalhes das tratativas. Ao comentar o assunto, mencionou ainda sua participação nas negociações relacionadas ao projeto do estádio do Flamengo, no Rio de Janeiro.

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— Nós temos um acordo com o Corinthians que determinados temas não vamos aprofundar. Alguém falou do impacto da Fiel e isso me impressionou. Aliás, tive duas grandes missões na Caixa: a primeira da possibilidade do estádio do Flamengo e lá está o Gasômetro, resolvi a pedido do presidente Lula, com um acordo muito interessante para o Flamengo — explicou.

Corinthians e Caixa negociam dívida milionária

Em setembro, o Corinthians e a Caixa Econômica Federal avançaram nas negociações para encontrar alternativas que viabilizem o pagamento da dívida de aproximadamente R$ 630 milhões, relacionada à construção da Neo Química Arena.

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Uma das reuniões contou com a participação do ministro Guilherme Boulos, do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, de integrantes da diretoria alvinegra e de representantes da Gaviões da Fiel.

Na ocasião, as partes formalizaram a assinatura de um termo de confidencialidade, estabelecendo o sigilo das informações compartilhadas durante as negociações. A medida permite que o clube e a instituição financeira discutam possíveis soluções sem divulgar publicamente os detalhes das propostas.

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Apesar do otimismo manifestado pelo presidente da Caixa, ainda não foi anunciado um acordo definitivo para a quitação da dívida. As declarações indicam, porém, que a instituição financeira considera possível encontrar uma solução mediante o entendimento entre os envolvidos.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O está em negociação?

Entre as propostas apresentadas pelo Corinthians está a possibilidade de a Caixa assumir os naming rights da Neo Química Arena. O clube também sugeriu a criação de títulos de capitalização e de ações vinculadas ao Fiel Torcedor, programa de sócios do Timão.

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A negociação contou com a participação de Osmar Stabile, presidente do clube, Pedro Soares, diretor jurídico, e Rafael Castilho, diretor cultural. O objetivo da diretoria é encerrar a dívida referente ao estádio, que atualmente representa mais de 20% do débito total do Corinthians e está na casa dos R$ 630 milhões.

Atualmente, os naming rights da Neo Química Arena pertencem à Hypera Pharma, que mantém contrato com o Corinthians para exploração do nome do estádio por 20 anos.

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Histórico da dívida do Corinthians

O financiamento da Neo Química Arena começou em 2013. Na época, o Corinthians obteve crédito de até R$ 400 milhões para a construção do estádio. Desde então, a dívida passou por diferentes negociações e alterações nas condições de pagamento.

Com o intuito de ajudar o clube a quitar a dívida do estádio, a Gaviões da Fiel, maior organizada do clube, criou a campanha "Doe Arena". A iniciativa foi encerrada em novembro de 2025.

A vaquinha arrecadou R$ 41.420.844,19, valor que corresponde a 5,92% da meta estabelecida. A ação tinha previsão de término em maio de 2025, mas a organização conseguiu prolongar o período de arrecadação até 31 de dezembro de 2025.

Lançada em novembro de 2024, a iniciativa de financiamento coletivo reuniu corintianos de todo o país em uma das maiores campanhas de arrecadação já promovidas por torcedores no futebol brasileiro.