A NFL vai levar sua experiência para Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte nos próximos meses, ampliando a presença da liga para novas regiões do Brasil. O projeto terá eventos gratuitos em shoppings das três cidades, com atividades relacionadas ao futebol americano e a presença do Troféu Vince Lombardi, entregue ao campeão do Super Bowl.

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A iniciativa faz parte do plano de expansão da NFL no país após a realização do terceiro jogo oficial em território brasileiro. Depois de duas partidas em São Paulo, em 2024 e 2025, a liga realizou, em setembro deste ano, o NFL Rio Game 2026, no Maracanã, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. O confronto reuniu 72.792 torcedores, maior público registrado em eventos esportivos no Brasil em 2026 até então, segundo a NFL.

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Experiência chega a três regiões

A primeira parada será em Curitiba, onde a NFL Experience acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de outubro, no Park Shopping Barigüi. A programação será gratuita e permitirá que o público participe de desafios inspirados no futebol americano, além de atividades práticas relacionadas ao esporte.

O espaço também terá áreas para fotos, distribuição de brindes e a possibilidade de ver de perto o Troféu Vince Lombardi.

Depois da passagem pelo Paraná, a ação seguirá para Fortaleza. O RioMar Fortaleza Shopping receberá a NFL Experience nos dias 20, 21 e 22 de novembro, com as mesmas atrações oferecidas na primeira etapa.

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Ilustração do Espaço NFL em shoppings (Foto: Divulgação/NFL)

A terceira e última parada será em Belo Horizonte, no Shopping Del Rey, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Os eventos serão abertos ao público durante o horário de funcionamento de cada shopping.

Para o general manager da NFL no Brasil, Luis Martinez, a expansão para novas cidades é uma maneira de aproximar a liga de diferentes públicos.

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– É fundamental para a NFL seguir visitando novas cidades e novas culturas no Brasil. O país é imenso, tão autêntico, que nos permite oferecer incríveis experiências para fãs brasileiros de todas as regiões. O NFL Experience é um evento para toda família, seja para os pais que são fãs e querem apresentar aos filhos e para crianças, ou exatamente o contrário, para o filho que quer incentivar os pais a acompanhar a NFL ou para aproveitar com amigos. O evento é uma ótima oportunidade para nos aproximarmos ainda mais da nossa base e expandi-la – afirmou.

Brasil ganha espaço na estratégia da NFL

Com as novas ativações, a NFL amplia seu alcance para o Sul e o Nordeste, além de reforçar a presença no Sudeste com uma ação em Minas Gerais. A programação também acontece pouco depois da chegada da liga ao Rio de Janeiro para seu primeiro jogo oficial na cidade.

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Segundo a NFL, o Brasil tem mais de 36 milhões de fãs da liga e é o segundo maior público internacional da competição. O país também conta com um escritório oficial da entidade em São Paulo.

A expansão inclui ainda o calendário do NFL Flag, programa oficial de flag football da liga, com atividades para jovens atletas em escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro, nas categorias sub-12, sub-14 e sub-15.

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No mercado brasileiro, quatro franquias possuem direitos de marketing por meio do Global Markets Program: Detroit Lions, Miami Dolphins, New England Patriots e Philadelphia Eagles. A iniciativa permite que os clubes desenvolvam ações de mídia, marca e relacionamento com torcedores no país.

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