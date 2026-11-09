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O que leva o torcedor ao estádio? Estudo revela os fatores por trás da presença nas arquibancadas

Levantamento da analisou 10,3 milhões de ingressos e identificou as competições que mais atraem público e o perfil dos torcedores

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 10:30
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Colagem de torcedores em estádios, com taças e confete, celulares e ingressos, celebrando futebol e Copa do Brasil.
Foto: Arte/Lance!

O que leva um torcedor a comprar ingresso para acompanhar uma partida no estádio? A importância do confronto, o campeonato em disputa e até a faixa etária do público estão entre os fatores que ajudam a entender esse comportamento.

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Um levantamento da "FutebolCard", com dados de 588 jogos e 10,3 milhões de ingressos comercializados entre 2022 e 2026, identificou diferenças na presença dos torcedores de acordo com a competição e o perfil de quem frequenta as arquibancadas.

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Para comparar clubes com dimensões de torcida distintas, como Flamengo, Fluminense, Coritiba, Avaí, Náutico e Red Bull Bragantino, o estudo utiliza o índice de público. O indicador considera o número de ingressos vendidos em uma partida em relação à média histórica de comercialização por jogo do próprio clube.

Dessa forma, a análise permite identificar quais competições apresentam resultados acima ou abaixo do padrão habitual de cada equipe, sem depender exclusivamente do volume absoluto de ingressos vendidos.

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Os dados mostram que os torneios eliminatórios internacionais e nacionais registram os maiores índices de público. Também apontam diferenças na composição etária dos compradores, com maior participação proporcional de jovens em partidas dos campeonatos estaduais nos clubes analisados.

Libertadores, Sul-Americana e Recopa lideram índice de público

As competições continentais apresentam os maiores índices de comercialização de ingressos entre os torneios avaliados. Libertadores, Sul-Americana e Recopa registram vendas 25% superiores à média histórica dos respectivos clubes.

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A Copa do Brasil aparece na sequência, com um índice 14% acima da média. Já os campeonatos regionais apresentam resultado 26% inferior ao padrão histórico das equipes analisadas.

A diferença indica que partidas eliminatórias e competições internacionais estão associadas a uma presença maior de público nos estádios. O caráter decisivo dos confrontos e a possibilidade de avançar na disputa por um título podem contribuir para esse resultado.

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Para os clubes, os números oferecem referências para o planejamento comercial e de bilheteria. A demanda por ingressos varia conforme o torneio, o que pode justificar estratégias específicas de precificação, divulgação e relacionamento com os torcedores.

É importante destacar que os indicadores representam ingressos comercializados, não necessariamente a demanda total por entradas. Portanto, os percentuais não permitem afirmar, isoladamente, qual seria a disposição máxima do público para comparecer aos jogos.

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Campeonatos estaduais têm maior participação de jovens

Outro aspecto identificado pelo levantamento é a diferença no perfil demográfico dos compradores conforme a competição. Nos exemplos analisados, os campeonatos estaduais concentram uma participação proporcional maior de torcedores entre 18 e 24 anos do que o Campeonato Brasileiro.

No Fluminense, essa faixa etária representa 18,4% dos ingressos comercializados no Campeonato Carioca. Na Série A do Brasileirão, o percentual é de 14,2%.

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O mesmo comportamento aparece no Red Bull Bragantino. No Campeonato Paulista, os jovens de 18 a 24 anos correspondem a 17,6% dos compradores, enquanto, no Brasileirão, representam 12,1%.

Os dados mostram que os estaduais podem ter um papel importante na atração de um público mais jovem. Preços de ingressos mais acessíveis e menor pressão por resultados estão entre as possíveis explicações para essa diferença, embora o levantamento não estabeleça uma relação direta entre esses fatores e o comportamento dos compradores.

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Dados podem orientar estratégias dos clubes

As diferenças identificadas pela FutebolCard mostram que o público de um clube não apresenta necessariamente o mesmo perfil em todas as competições. O campeonato disputado está associado tanto ao volume de ingressos comercializados quanto à composição etária de quem acompanha as partidas.

Essas informações podem ajudar as equipes a desenvolver estratégias comerciais e de relacionamento mais direcionadas. Nos estaduais, por exemplo, a participação proporcional maior de jovens representa uma oportunidade para ampliar o contato com esse público e estimular a continuidade da relação com o clube.

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Já nos torneios eliminatórios, os índices superiores à média histórica indicam maior potencial de comercialização de ingressos, o que pode ser considerado no planejamento de bilheteria.

Com 588 partidas e 10,3 milhões de ingressos analisados, o levantamento oferece um retrato do comportamento do público nos estádios brasileiros entre 2022 e 2026. Mais do que medir a quantidade de entradas vendidas, os dados ajudam a identificar como a competição e o perfil dos compradores estão relacionados à presença nas arquibancadas.

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