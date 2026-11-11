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Santos se reúne com a Prefeitura de São Paulo para discutir novo CT da base na capital

Encontro nesta quarta-feira (11) tratou da prospecção de terrenos e contrapartidas para centro de captação de talentos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
11/11/2026 13:59
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Reunião entre Santos e prefeitura de São Paulo
Reunião entre Santos e prefeitura de São Paulo - (Foto: divulgação / Santos FC)

A diretoria do Santos deu mais um passo na expansão de sua estrutura e se reuniu, nesta quarta-feira (11), com representantes da Prefeitura de São Paulo. O objetivo do encontro foi alinhar a prospecção de áreas disponíveis para a construção de um novo Centro de Treinamento voltado às categorias de base na capital paulista.

A expectativa da cúpula alvinegra é definir nas próximas semanas os terrenos mais adequados para receber o projeto. Durante as tratativas, o poder público municipal indicou possíveis locais para a instalação do CT de captação de jovens talentos, enquanto o clube detalhou que apresentará contrapartidas esportivas e sociais ao município ao longo do processo de escolha.

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A reunião contou com a presença de Regina Silvério, secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Gestão; João Greco, coordenador de Gestão do Patrimônio Imobiliário; e Edson Brasil, assessor especial do Gabinete do Prefeito Ricardo Nunes. Pelo Santos, participaram Fernando Bonavides, vice-presidente do clube; Colombo Barbosa, membro do Comitê de Gestão; Luiz Fernando Vella, gerente administrativo; e Emerson Cholby, assessor da presidência.

Em nota oficial divulgada pelo Santos, o vice-presidente Fernando Bonavides celebrou a recepção da gestão municipal e reforçou o alinhamento institucional entre as partes.

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— A reunião de hoje foi muito proveitosa. Existe um interesse mútuo entre as partes envolvidas para definir a área específica e dar andamento à construção desse CT, que servirá para a captação de novos talentos da nossa base — declarou Bonavides.

Prefeitura já negou uma área

Inicialmente, o Peixe mapeou três áreas de interesse, tendo como foco principal um terreno no bairro de São Mateus, na zona leste da capital paulista. Porém, como adiantado pelo portal "Metrópoles" e oficializado no Diário Oficial do Município no dia 3 de novembro, a administração municipal negou a cessão do local ao Alvinegro.

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A justificativa da administração pública para indeferir o pedido do clube foi por "impossibilidade material de atendimento", uma vez que, no espaço solicitado, está em obras a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Mateus. Para o Santos, a área era tratada como prioritária justamente por estar inserida em uma região com demanda por investimentos sociais e esportivos.

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