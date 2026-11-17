Em reunião com clubes da Série A e B, nesta terça-feira (17), a CBF apresentou os impactos da Medida Provisória (MP) das bets nos cofres da entidade. De acordo com os números mostrados, os cofres da Confederação já sentiram os efeitos nesta reta final de temporada e a entidade deve ter perdas bilionárias até 2030.

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Segundo a CBF, ela sofreu um prejuízo de R$ 215 milhões nesta temporada. O valor é referente a contratos que estavam firmados e não foram efetivados após a publicação da MP pelo Governo Federal. O prejuízo, no entanto, não é apenas por acordos assinados pela CBF. A Confederação também teve perdas com parceiros, como emissoras de TV, que tinha contratos com casas de apostas.

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A CBF ainda apresentou estimativas de perdas até 2030, que podem chegar, somadas, a R$ 2 bilhões. Apenas em 2016, o prejuízo seria de R$ 420 milhões, equivalente a 16% do orçamento previsto pela entidade para o período.

Prejuízo da CBF com a MP das bets

2026: R$ 215 milhões (receitas contratadas, mas não recebidas);

2027: R$ 420 milhões (estimado);

2028: R$ 441 milhões (estimado);

2029: R$ 463 milhões (estimado);

2030: R$ 486 milhões (estimado);

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Na reunião com clubes, a CBF discutiu alternativas para reduzir o impacto da MP no futebol e citou até a possibilidade de uma "transição gradual", citando o exemplo da Premier League, na Inglaterra, que passou por um processo de transição e passou a proibir o patrocínio máster de casas de apostas, mas ainda permite a exposição das marcas em outras partes do uniforme dos clubes.

A MP das bets foi publicada em 26 de setembro e, à princípio, o Congresso teria 60 dias para votar o tema, mas o prazo foi estendido até março de 2027.

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