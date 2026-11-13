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Avaí anuncia novo patrocinador em meio à luta contra o rebaixamento

Marca será estampada na camisa da equipe catarinense para duelo decisivo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 20:59
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Bandeira do Avaí FC com listras azuis e brancas tremulando em estádio
Avaí luta contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro (Foto: Leandro Boeira/@avaifc)

O Avaí anunciou um acordo de patrocínio pontual com a Fatal Fans para a partida contra o América-MG, que acontece neste sábado (14), às 16h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A marca será estampada na camisa da equipe catarinense durante o confronto, considerado decisivo na luta do clube contra o rebaixamento à Série C.

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Samuel Ongaratto, diretor da empresa, comentou sobre o acordo e destacou a situação enfrentada pelo clube catarinense.

— Sabemos da importância do momento que o Avaí está vivendo e acreditamos que o futebol é feito também de união, energia e apoio. Queremos chegar para somar, fortalecer essa conexão com o clube e, principalmente, com o torcedor. Estamos muito felizes em fazer parte dessa história e esperamos que essa parceria seja marcada por grandes momentos — afirmou Samuel Ongaratto, diretor da empresa.

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Atualmente, o Avaí ocupa uma posição na zona de rebaixamento, com 40 pontos, enquanto o Ceará aparece fora do Z-4, com 43 pontos.

Para escapar do rebaixamento à Série C, o Avaí precisa vencer o América-MG, fora de casa, e torcer para que o Ceará não derrote o CRB, também como visitante. Além disso, a equipe catarinense terá que tirar uma diferença de três gols no saldo em relação ao adversário direto.

Camisa branca do Avaí FC com detalhes azuis, exibindo Ringgo, JJ Veículos e FatalFans.
Avaí terá novo patrocinador na camisa para o confronto decisivo contra o América-MG (Foto: Reprodução)

Fatal amplia presença no futebol brasileiro

O acordo com o Avaí faz parte da atuação da empresa no futebol nacional. O grupo já realizou ações de patrocínio com outros clubes brasileiros, entre eles Corinthians, Vila Nova, Operário e Remo.

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A empresa atua no mercado por meio das marcas Fatal Fans e Fatal Model e utiliza os patrocínios esportivos como parte de sua estratégia de divulgação.

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