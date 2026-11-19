A final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Boca Juniors, marcada para o próximo sábado (21), deve movimentar a economia de Barranquilla, na Colômbia. A estimativa divulgada pelo Escritório de Turismo da cidade é de 840 bilhões de pesos colombianos, o equivalente a aproximadamente R$ 1,4 bilhão. O impacto econômico é comparável ao gerado pelo tradicional Carnaval local, celebrado anualmente.

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A expectativa é de que a chegada de milhares de torcedores impulsione setores como hotelaria, alimentação, transporte, comércio e serviços. As informações foram divulgadas pelo Escritório de Turismo de Barranquilla ao site "Infobae Colômbia."

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O cenário mostra o potencial do turismo esportivo para movimentar a economia das cidades que recebem grandes competições. A presença de visitantes de diferentes países exige uma cadeia de serviços preparada para atender à demanda, desde o deslocamento e a hospedagem até a circulação nos arredores dos estádios e as experiências oferecidas ao público.

— Uma final internacional movimenta diferentes setores da economia da cidade-sede. Quando milhares de torcedores viajam para acompanhar seus clubes, cria-se uma demanda que envolve passagens aéreas, hospedagem, alimentação, atrações culturais e transporte. Para o local, é uma oportunidade única de movimentar toda a cadeia ligada ao turismo. Nesse cenário, nosso papel é facilitar a vida do torcedor, oferecendo um serviço seguro e completo para que ele possa aproveitar a viagem sem preocupações — afirma Joaquim Lo Prete, General Manager da ABSOLUT Sport no Brasil, agência oficial de experiências e viagens da Conmebol desde 2022.

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A empresa comercializa pacotes de viagem para a decisão na Colômbia e firmou recentemente uma parceria com o Atlético-MG para levar sócios do clube ao país.

Operação de ingressos envolve tecnologia e segurança

A organização das finais também exige uma estrutura específica para a venda de ingressos e o controle de acesso aos estádios. A Imply ElevenTickets foi confirmada pela Conmebol como fornecedora oficial de ticketing das decisões da Libertadores e da Sul-Americana de 2026.

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A empresa será responsável pela operação de venda de ingressos, pelo atendimento aos torcedores e pelo controle de acesso nos dois eventos, realizados com intervalo de sete dias. A final da Sul-Americana acontece em Barranquilla, em 21 de novembro, enquanto a decisão da Libertadores será disputada em Montevidéu, no dia 28.

Em cada cidade, a operação prevê atendimento presencial em três hotéis, além da estrutura nos estádios e, no caso da Libertadores, na Fan Zone. A tecnologia da ElevenTickets integra ingresso, aplicativo e acesso ao estádio. O sistema utiliza QR Code dinâmico, que se renova continuamente para impedir a utilização de capturas de tela, e permite acompanhar informações em tempo real e organizar o fluxo de entrada do público.

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— Sermos escolhidos pela Conmebol para operar as finais da Libertadores e da Sudamericana reforça a confiança que construímos ao longo de mais de 20 anos. Nosso compromisso é entregar uma experiência prática e segura para o torcedor, da compra do ingresso ao acesso ao estádio, e uma operação integrada para o organizador. Isso só é possível graças a uma equipe qualificada e comprometida com o DNA da Imply®, que leva a tecnologia da ElevenTickets para decisões continentais — comenta Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply® ElevenTickets.

Com duas finais continentais realizadas em sequência, a operação evidencia a dimensão logística dos grandes eventos esportivos. A preparação envolve diferentes pontos de contato com o torcedor e a integração de tecnologia, atendimento e segurança para receber públicos de diversos países.