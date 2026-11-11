O Santos foi acionado na Justiça por dívidas com uma agência de turismo referentes a serviços de hotelaria, alimentação e bebidas durante viagem a Buenos Aires, entre os dias 26 e 29 de abril, quando a delegação enfrentou o San Lorenzo pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A ação foi revelada inicialmente pelo jornal "O Globo", e o Lance! teve acesso aos autos do processo. De acordo com o despacho judicial, o Peixe tem prazo de 15 dias, a partir da citação oficial, para quitar a pendência de R$ 200 mil com a ORL Viagens e Turismo ou apresentar recurso.

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Procurado pela reportagem do Lance!, o Santos se manifestou por meio de nota oficial confirmando a existência da cobrança e informou que o departamento jurídico já abriu conversas com a empresa para selar um acordo amigável.

Entenda a cobrança e o histórico dos pagamentos

Em abril de 2026, o Santos contratou a ORL Viagens e Turismo para gerenciar a hospedagem e a alimentação da delegação no Hotel InterContinental Buenos Aires.

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O valor cobrado na ação chega a R$ 408.753,64 e se refere a R$ 190.533,12 em diárias de hospedagem e R$ 218.220,52 em gastos com alimentação e bebidas. O prazo original de pagamento venceu em 21 de maio de 2026, mas a conta não foi quitada na data combinada.

Em agosto, o Santos repassou uma primeira parcela de R$ 108.753,64, restando uma pendência de R$ 300 mil. Notificado pelo atraso, o clube alegou dificuldades de caixa e propôs quitar o saldo restante em três vezes de R$ 100 mil, oferta recusada pela agência.

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Apesar da recusa da proposta, o clube repassou mais R$ 100 mil à empresa em setembro, mantendo uma pendência de R$ 200 mil. Na ação, a agência de viagens alega não ter recebido o montante faltante e agora cobra na Justiça a execução do saldo remanescente, com acréscimo de multa de 2%.

Nota do Santos

"O Santos Futebol Clube, por meio do seu departamento jurídico, esclarece que já iniciou tratativas com a empresa citada para solucionar as divergências financeiras apontadas no processo. O Clube considera que a questão está encaminhada e que restam apenas ajustes para a definição e a forma de pagamento"

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