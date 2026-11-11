A paixão pelo Barcelona poderá continuar mesmo depois da morte. Como parte do projeto de modernização do Camp Nou, o clube inaugurou o Memorial FC Barcelona, espaço destinado a torcedores que desejam ter suas cinzas depositadas no estádio. Segundo informações do "Guardian Sport", o local terá capacidade para 26 mil urnas e oferece diferentes períodos de permanência, com valores que chegam a 10 mil euros (cerca de R$ 61,7 mil).

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A opção mais econômica custa 2.490 mil euros (aproximadamente R$ 15.363) e garante um espaço por dez anos. Para manter as cinzas no estádio por 50 anos, o valor sobe para € 6 mil (cerca de R$ 37 mil). Já a reserva por tempo indeterminado custa 10 mil euros (R$ 61,7 mil). Em todos os casos, há uma taxa anual de manutenção de 70 euros (cerca de R$ 432). A placa comemorativa também é cobrada à parte, por 490 euros (aproximadamente R$ 3.023).

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Mais de mil torcedores já reservaram seus espaços, de acordo com o jornal britânico. A iniciativa busca transformar o estádio em um local de homenagem aos seguidores que desejam manter sua ligação com o clube mesmo após a morte.

Memorial do Barcelona terá homenagens à história do clube

O projeto arquitetônico, assinado por Quique Montoya, prevê quatro grandes estruturas iluminadas. As placas comemorativas serão instaladas em uma parede de vidro com iluminação de LED, enquanto as urnas ficarão atrás de um mural dedicado a momentos marcantes dos 125 anos de história do Barcelona.

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Durante a apresentação do memorial, María Elena Fort, vice-presidente institucional do clube, contou que a ideia também tem relação com um desejo manifestado por seu avô.

— Quando meu avô morreu, muitos anos atrás, disse que a única coisa que queria era ser enterrado ao lado do campo do Barça para poder ouvir os gols durante a vida após a morte. Muitos torcedores sonham com a mesma coisa — afirmou.

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O Barcelona não é o primeiro clube espanhol a oferecer esse tipo de espaço. Atlético de Madrid, Betis e Espanyol também possuem columbários em seus estádios, embora em estruturas menores.

Reforma do Camp Nou

A criação do memorial faz parte da ampla modernização do Camp Nou, iniciada em 2023. O projeto prevê ampliar a capacidade do estádio de 99.354 para aproximadamente 105 mil torcedores, tornando-o o segundo maior estádio de futebol do mundo, atrás apenas do Rungrado 1º de Maio, na Coreia do Norte.

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A reforma, porém, enfrenta atrasos, disputas trabalhistas e aumento de custos. Inicialmente estimado em 900 milhões de euros, o orçamento se aproxima de 2 bilhões de euros. Em 2024, o Barcelona reconheceu problemas envolvendo empresas terceirizadas, incluindo o não pagamento de horas extras a mais de mil trabalhadores.

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(Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Barcelona terá de deixar o Camp Nou novamente em 2027

O estádio ainda passará por uma nova etapa de obras e precisará ser fechado por pelo menos seis meses a partir de maio de 2027. Durante a assembleia geral anual do clube, o vice-presidente Ferran Olivé explicou que o Barcelona pretende encerrar a temporada 2026/27 no Camp Nou e iniciar a seguinte no Estádio Olímpico.

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A previsão é que a equipe retorne ao estádio em janeiro de 2028, quando a capacidade deverá ser de aproximadamente 95 mil pessoas. A instalação do teto está entre as etapas previstas para esse período. A conclusão definitiva do projeto permitirá receber até 105 mil torcedores.

Na mesma assembleia, os sócios aprovaram dois novos empréstimos que somam 510 milhões de euros (cerca de R$ 3,1 bilhões). Desse total, 300 milhões de euros serão destinados à conclusão das obras do estádio, enquanto € 210 milhões irão para o projeto Espai Barça. Com os novos compromissos, a dívida total do clube chegou a 2,68 bilhões de euros (aproximadamente R$ 16,5 bilhões), sendo 1,8 bilhão de euros ligado à reforma do Camp Nou.