A distância entre os pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 e aqueles que estão começando a carreira na categoria é enorme. Enquanto os principais nomes do grid recebem dezenas de milhões de dólares por temporada, os salários dos estreantes representam apenas uma pequena parcela desses valores. É o caso dos brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara, que aparecem entre os pilotos com as menores quantias estimadas.

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Os contratos da Fórmula 1 não são públicos, por isso não existe um levantamento oficial com os salários de cada competidor. Publicações especializadas, como "RacingNews365" e "F1 Salaries", acompanham o mercado e apresentam projeções a partir de informações sobre os acordos firmados entre pilotos e equipes. Os números, portanto, podem variar de uma fonte para outra e não devem ser tratados como valores confirmados.

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No topo dessa hierarquia está Max Verstappen. O tetracampeão da Red Bull tem vencimentos básicos estimados em US$ 70 milhões (R$ 385 milhões) por ano, uma quantia que o coloca à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari, segundo colocado no levantamento, com US$ 60 milhões (R$ 330 milhões).

🏎️ Quanto Gabriel Bortoleto recebe na Audi?

A primeira temporada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 marcou a chegada de mais um brasileiro ao grid após um período de ausência do país na categoria. O piloto de Osasco construiu sua trajetória nas categorias de base até conquistar espaço na Audi, mas ainda está longe dos vencimentos dos principais nomes do campeonato.

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As estimativas apontam que Bortoleto recebe aproximadamente US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por temporada. O valor considera o salário-base do brasileiro e não inclui possíveis bonificações por resultados, premiações ou acordos comerciais individuais.

A quantia coloca o paulista entre os pilotos com menores salários do grid, ao lado de Kimi Antonelli, da Mercedes. O italiano, que conquistou o título da temporada 2026, também tem vencimentos básicos estimados em US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) pela publicação. Esse valor, no entanto, deve aumentar consideravelmente após a conquista mundial.

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🏎️ Quanto Rafa Câmara pode ganhar na Fórmula 1?

Rafa Câmara é outro brasileiro que passa a integrar o grupo de pilotos da Fórmula 1. Contratado pela Haas para assumir uma vaga titular em 2027, o pernambucano ainda não teve os detalhes financeiros de seu acordo divulgados pela equipe. Por isso, qualquer valor atribuído ao piloto neste momento precisa ser tratado como estimativa.

A projeção é que o brasileiro possa receber entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 5,5 milhões a R$ 8,25 milhões. A publicação utiliza como referência os contratos de outros jovens pilotos que chegaram recentemente à categoria, mas não apresenta o número como uma informação oficial da Haas.

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Câmara estaria, então, na faixa salarial dos estreantes da Fórmula 1, abaixo de nomes como Bortoleto e Antonelli. A tendência é que seus vencimentos possam mudar conforme a evolução da carreira e eventuais renegociações contratuais nos próximos anos.

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🏎️ Comparativo com outros pilotos da Fórmula 1

Para contextualizar o salário dos brasileiros, é interessante compará-lo com as cifras de outros pilotos da Fórmula 1 em 2026. Veja a lista completa abaixo:

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Piloto Equipe Salário (dólar) Salário (real) Max Verstappen Red Bull US$ 70 milhões R$ 385 milhões Lewis Hamilton Ferrari US$ 60 milhões R$ 330 milhões Charles Leclerc Ferrari US$ 34 milhões R$ 187 milhões George Russell Mercedes US$ 34 milhões R$ 187 milhões Lando Norris McLaren US$ 30 milhões R$ 165 milhões Fernando Alonso Aston Martin US$ 20 milhões R$ 110 milhões Carlos Sainz Williams US$ 13 milhões R$ 71,5 milhões Oscar Piastri McLaren US$ 13 milhões R$ 71,5 milhões Pierre Gasly Alpine US$ 12 milhões R$ 66 milhões Alex Albon Williams US$ 12 milhões R$ 66 milhões Lance Stroll Aston Martin US$ 12 milhões R$ 66 milhões Sergio Pérez Cadillac US$ 8 milhões R$ 44 milhões Nico Hülkenberg Audi US$ 7 milhões R$ 38,5 milhões Esteban Ocon Haas US$ 7 milhões R$ 38,5 milhões Isack Hadjar Red Bull US$ 5 milhões R$ 27,5 milhões Valtteri Bottas Cadillac US$ 5 milhões R$ 27,5 milhões Gabriel Bortoleto Audi US$ 2 milhões R$ 11 milhões Kimi Antonelli Mercedes US$ 2 milhões R$ 11 milhões Rafa Câmara* Haas US$ 1 milhão a US$ 1,5 milhão R$ 5,5 milhões a R$ 8,25 milhões Oliver Bearman Haas US$ 1 milhão R$ 5,5 milhões Liam Lawson Racing Bulls US$ 1 milhão R$ 5,5 milhões Franco Colapinto Alpine US$ 500 mil a US$ 1 milhão R$ 2,75 milhões a R$ 5,5 milhões Arvid Lindblad Racing Bulls US$ 500 mil a US$ 1 milhão R$ 2,75 milhões a R$ 5,5 milhões

*Estimativa de Rafa Câmara referente à temporada de 2027. Os demais valores são estimativas para 2026. Conversão calculada com dólar a R$ 5,50.