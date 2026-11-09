Quanto ganham os pilotos da F1? Veja salários de Bortoleto e Rafa Câmara
Max Verstappen e Lewis Hamilton se destacam no topo com maiores valores
A distância entre os pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 e aqueles que estão começando a carreira na categoria é enorme. Enquanto os principais nomes do grid recebem dezenas de milhões de dólares por temporada, os salários dos estreantes representam apenas uma pequena parcela desses valores. É o caso dos brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara, que aparecem entre os pilotos com as menores quantias estimadas.
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Os contratos da Fórmula 1 não são públicos, por isso não existe um levantamento oficial com os salários de cada competidor. Publicações especializadas, como "RacingNews365" e "F1 Salaries", acompanham o mercado e apresentam projeções a partir de informações sobre os acordos firmados entre pilotos e equipes. Os números, portanto, podem variar de uma fonte para outra e não devem ser tratados como valores confirmados.
No topo dessa hierarquia está Max Verstappen. O tetracampeão da Red Bull tem vencimentos básicos estimados em US$ 70 milhões (R$ 385 milhões) por ano, uma quantia que o coloca à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari, segundo colocado no levantamento, com US$ 60 milhões (R$ 330 milhões).
🏎️ Quanto Gabriel Bortoleto recebe na Audi?
A primeira temporada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 marcou a chegada de mais um brasileiro ao grid após um período de ausência do país na categoria. O piloto de Osasco construiu sua trajetória nas categorias de base até conquistar espaço na Audi, mas ainda está longe dos vencimentos dos principais nomes do campeonato.
As estimativas apontam que Bortoleto recebe aproximadamente US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por temporada. O valor considera o salário-base do brasileiro e não inclui possíveis bonificações por resultados, premiações ou acordos comerciais individuais.
A quantia coloca o paulista entre os pilotos com menores salários do grid, ao lado de Kimi Antonelli, da Mercedes. O italiano, que conquistou o título da temporada 2026, também tem vencimentos básicos estimados em US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) pela publicação. Esse valor, no entanto, deve aumentar consideravelmente após a conquista mundial.
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🏎️ Quanto Rafa Câmara pode ganhar na Fórmula 1?
Rafa Câmara é outro brasileiro que passa a integrar o grupo de pilotos da Fórmula 1. Contratado pela Haas para assumir uma vaga titular em 2027, o pernambucano ainda não teve os detalhes financeiros de seu acordo divulgados pela equipe. Por isso, qualquer valor atribuído ao piloto neste momento precisa ser tratado como estimativa.
A projeção é que o brasileiro possa receber entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 5,5 milhões a R$ 8,25 milhões. A publicação utiliza como referência os contratos de outros jovens pilotos que chegaram recentemente à categoria, mas não apresenta o número como uma informação oficial da Haas.
Câmara estaria, então, na faixa salarial dos estreantes da Fórmula 1, abaixo de nomes como Bortoleto e Antonelli. A tendência é que seus vencimentos possam mudar conforme a evolução da carreira e eventuais renegociações contratuais nos próximos anos.
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🏎️ Comparativo com outros pilotos da Fórmula 1
Para contextualizar o salário dos brasileiros, é interessante compará-lo com as cifras de outros pilotos da Fórmula 1 em 2026. Veja a lista completa abaixo:
|Piloto
|Equipe
|Salário (dólar)
|Salário (real)
Max Verstappen
Red Bull
US$ 70 milhões
R$ 385 milhões
Lewis Hamilton
Ferrari
US$ 60 milhões
R$ 330 milhões
Charles Leclerc
Ferrari
US$ 34 milhões
R$ 187 milhões
George Russell
Mercedes
US$ 34 milhões
R$ 187 milhões
Lando Norris
McLaren
US$ 30 milhões
R$ 165 milhões
Fernando Alonso
Aston Martin
US$ 20 milhões
R$ 110 milhões
Carlos Sainz
Williams
US$ 13 milhões
R$ 71,5 milhões
Oscar Piastri
McLaren
US$ 13 milhões
R$ 71,5 milhões
Pierre Gasly
Alpine
US$ 12 milhões
R$ 66 milhões
Alex Albon
Williams
US$ 12 milhões
R$ 66 milhões
Lance Stroll
Aston Martin
US$ 12 milhões
R$ 66 milhões
Sergio Pérez
Cadillac
US$ 8 milhões
R$ 44 milhões
Nico Hülkenberg
Audi
US$ 7 milhões
R$ 38,5 milhões
Esteban Ocon
Haas
US$ 7 milhões
R$ 38,5 milhões
Isack Hadjar
Red Bull
US$ 5 milhões
R$ 27,5 milhões
Valtteri Bottas
Cadillac
US$ 5 milhões
R$ 27,5 milhões
Gabriel Bortoleto
Audi
US$ 2 milhões
R$ 11 milhões
Kimi Antonelli
Mercedes
US$ 2 milhões
R$ 11 milhões
Rafa Câmara*
Haas
US$ 1 milhão a US$ 1,5 milhão
R$ 5,5 milhões a R$ 8,25 milhões
Oliver Bearman
Haas
US$ 1 milhão
R$ 5,5 milhões
Liam Lawson
Racing Bulls
US$ 1 milhão
R$ 5,5 milhões
Franco Colapinto
Alpine
US$ 500 mil a US$ 1 milhão
R$ 2,75 milhões a R$ 5,5 milhões
Arvid Lindblad
Racing Bulls
US$ 500 mil a US$ 1 milhão
R$ 2,75 milhões a R$ 5,5 milhões
*Estimativa de Rafa Câmara referente à temporada de 2027. Os demais valores são estimativas para 2026. Conversão calculada com dólar a R$ 5,50.
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