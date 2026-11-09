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Quanto ganham os pilotos da F1? Veja salários de Bortoleto e Rafa Câmara

Max Verstappen e Lewis Hamilton se destacam no topo com maiores valores

PorAnna Carolina RamosSão Paulo (SP)
09/11/2026 14:39
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Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto em coletiva no GP de São Paulo da F1 2026
Rafa Câmara e Gabriel Bortoleto em coletiva no GP de São Paulo da F1 2026 (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A distância entre os pilotos mais bem pagos da Fórmula 1 e aqueles que estão começando a carreira na categoria é enorme. Enquanto os principais nomes do grid recebem dezenas de milhões de dólares por temporada, os salários dos estreantes representam apenas uma pequena parcela desses valores. É o caso dos brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara, que aparecem entre os pilotos com as menores quantias estimadas.

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Os contratos da Fórmula 1 não são públicos, por isso não existe um levantamento oficial com os salários de cada competidor. Publicações especializadas, como "RacingNews365" e "F1 Salaries", acompanham o mercado e apresentam projeções a partir de informações sobre os acordos firmados entre pilotos e equipes. Os números, portanto, podem variar de uma fonte para outra e não devem ser tratados como valores confirmados.

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No topo dessa hierarquia está Max Verstappen. O tetracampeão da Red Bull tem vencimentos básicos estimados em US$ 70 milhões (R$ 385 milhões) por ano, uma quantia que o coloca à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari, segundo colocado no levantamento, com US$ 60 milhões (R$ 330 milhões).

🏎️ Quanto Gabriel Bortoleto recebe na Audi?

A primeira temporada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 marcou a chegada de mais um brasileiro ao grid após um período de ausência do país na categoria. O piloto de Osasco construiu sua trajetória nas categorias de base até conquistar espaço na Audi, mas ainda está longe dos vencimentos dos principais nomes do campeonato.

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As estimativas apontam que Bortoleto recebe aproximadamente US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) por temporada. O valor considera o salário-base do brasileiro e não inclui possíveis bonificações por resultados, premiações ou acordos comerciais individuais.

A quantia coloca o paulista entre os pilotos com menores salários do grid, ao lado de Kimi Antonelli, da Mercedes. O italiano, que conquistou o título da temporada 2026, também tem vencimentos básicos estimados em US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) pela publicação. Esse valor, no entanto, deve aumentar consideravelmente após a conquista mundial.

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🏎️ Quanto Rafa Câmara pode ganhar na Fórmula 1?

Rafa Câmara é outro brasileiro que passa a integrar o grupo de pilotos da Fórmula 1. Contratado pela Haas para assumir uma vaga titular em 2027, o pernambucano ainda não teve os detalhes financeiros de seu acordo divulgados pela equipe. Por isso, qualquer valor atribuído ao piloto neste momento precisa ser tratado como estimativa.

A projeção é que o brasileiro possa receber entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 5,5 milhões a R$ 8,25 milhões. A publicação utiliza como referência os contratos de outros jovens pilotos que chegaram recentemente à categoria, mas não apresenta o número como uma informação oficial da Haas.

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Câmara estaria, então, na faixa salarial dos estreantes da Fórmula 1, abaixo de nomes como Bortoleto e Antonelli. A tendência é que seus vencimentos possam mudar conforme a evolução da carreira e eventuais renegociações contratuais nos próximos anos.

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🏎️ Comparativo com outros pilotos da Fórmula 1

Para contextualizar o salário dos brasileiros, é interessante compará-lo com as cifras de outros pilotos da Fórmula 1 em 2026. Veja a lista completa abaixo:

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PilotoEquipeSalário (dólar)Salário (real)

Max Verstappen

Red Bull

US$ 70 milhões

R$ 385 milhões

Lewis Hamilton

Ferrari

US$ 60 milhões

R$ 330 milhões

Charles Leclerc

Ferrari

US$ 34 milhões

R$ 187 milhões

George Russell

Mercedes

US$ 34 milhões

R$ 187 milhões

Lando Norris

McLaren

US$ 30 milhões

R$ 165 milhões

Fernando Alonso

Aston Martin

US$ 20 milhões

R$ 110 milhões

Carlos Sainz

Williams

US$ 13 milhões

R$ 71,5 milhões

Oscar Piastri

McLaren

US$ 13 milhões

R$ 71,5 milhões

Pierre Gasly

Alpine

US$ 12 milhões

R$ 66 milhões

Alex Albon

Williams

US$ 12 milhões

R$ 66 milhões

Lance Stroll

Aston Martin

US$ 12 milhões

R$ 66 milhões

Sergio Pérez

Cadillac

US$ 8 milhões

R$ 44 milhões

Nico Hülkenberg

Audi

US$ 7 milhões

R$ 38,5 milhões

Esteban Ocon

Haas

US$ 7 milhões

R$ 38,5 milhões

Isack Hadjar

Red Bull

US$ 5 milhões

R$ 27,5 milhões

Valtteri Bottas

Cadillac

US$ 5 milhões

R$ 27,5 milhões

Gabriel Bortoleto

Audi

US$ 2 milhões

R$ 11 milhões

Kimi Antonelli

Mercedes

US$ 2 milhões

R$ 11 milhões

Rafa Câmara*

Haas

US$ 1 milhão a US$ 1,5 milhão

R$ 5,5 milhões a R$ 8,25 milhões

Oliver Bearman

Haas

US$ 1 milhão

R$ 5,5 milhões

Liam Lawson

Racing Bulls

US$ 1 milhão

R$ 5,5 milhões

Franco Colapinto

Alpine

US$ 500 mil a US$ 1 milhão

R$ 2,75 milhões a R$ 5,5 milhões

Arvid Lindblad

Racing Bulls

US$ 500 mil a US$ 1 milhão

R$ 2,75 milhões a R$ 5,5 milhões

*Estimativa de Rafa Câmara referente à temporada de 2027. Os demais valores são estimativas para 2026. Conversão calculada com dólar a R$ 5,50.

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