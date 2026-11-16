Corinthians acerta parceria para buscar reforços com IA

O Corinthians fechou uma parceria com a Footbao, startup especializada em inteligência artificial aplicada ao futebol. O objetivo do clube é ampliar o monitoramento de jogadores e modernizar os processos de captação de atletas, principalmente nas categorias de base. A iniciativa também poderá auxiliar o departamento de futebol profissional.

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O LANCE! apurou que o acordo terá duração inicial de 12 meses e permitirá ao clube utilizar uma plataforma de análise de desempenho, avaliação de vídeos e elaboração de relatórios técnicos. A ferramenta também possibilitará o acompanhamento de jogadores do Brasil e do exterior, com atenção especial ao mercado sul-americano.

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O sistema utiliza inteligência artificial para analisar vídeos de atletas, mas os relatórios também passam por revisão humana. A proposta é reunir informações técnicas, acompanhar a evolução dos jogadores e identificar possíveis reforços de acordo com os critérios estabelecidos pelos profissionais do Corinthians.

Além disso, o clube terá acesso a relatórios técnicos ilimitados e poderá digitalizar avaliações realizadas por seus observadores. O acompanhamento também incluirá jovens que ainda não apresentam condições de integrar as categorias de base, mas que poderão ser monitorados para futuras oportunidades.

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— Nosso objetivo é ampliar o acesso ao futebol profissional e tornar a descoberta de talentos mais abrangente, conectando jogadores que muitas vezes estão fora do radar às oportunidades certas. A tecnologia nos permite analisar um volume maior de atletas e organizar informações relevantes sobre o desempenho de cada um, mas o olhar humano continua sendo indispensável nesse processo. É a combinação entre inteligência artificial, dados e a experiência dos nossos scouts que nos permite aproximar talentos e clubes de maneira mais eficiente — afirma Nick Rappolt, CEO da Footbao, ao LANCE!.

Estádio da Fazendinha, localizado dentro do complexo do Parque São Jorge (Foto: Divulgação/Corinthians)

Parceria também prevê oportunidades de negociação

O acordo não ficará restrito à identificação de novos talentos. A Footbao possui uma rede de 50 clubes parceiros e poderá auxiliar o Corinthians na busca por oportunidades de empréstimos, avaliações e transferências de jogadores que estejam com poucos minutos em campo ou fora dos planos da comissão técnica.

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Atualmente, a plataforma reúne mais de 446 mil cadastros ativos de atletas. Desse total, 39% já foram indicados para testes, segundo dados fornecidos pela empresa. A ferramenta utiliza análise de vídeos, inteligência artificial e modelos de linguagem (LLMs) para filtrar jogadores conforme os critérios técnicos definidos pelos clubes.

A aproximação entre o Corinthians e a empresa começou no início de 2026, quando a tecnologia foi apresentada aos profissionais responsáveis pela captação e pelo desenvolvimento de atletas. Posteriormente, as conversas envolveram representantes do futebol profissional e da gestão executiva.

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Gilmar Veloz, Head da Footbao, explicou os objetivos da parceria e destacou a intenção de ampliar a identificação de jogadores que ainda não são acompanhados pelos principais clubes do país.

— O Brasil é um dos maiores celeiros de talentos do futebol mundial, mas ainda existem muitos jogadores que não chegam ao radar dos grandes clubes. Nossa parceria com o Corinthians representa um passo importante para mudar essa realidade. Queremos unir inteligência artificial, análise de dados e conhecimento técnico para ampliar a descoberta de talentos, acompanhar seu desenvolvimento e criar oportunidades reais dentro e fora do país — afirmou Gilmar Veloz, com exclusividade ao LANCE!.