Veja o gol de Internacional x Remo: Carbonero abre o placar
Duelo é decisivo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão
Internacional e Remo estão se enfrentando, na noite desta segunda-feira (17), em jogo válido pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Colorado no Beira-Rio, que vai vencendo por 1 a 0, com gol de Carbonero. Veja abaixo:
🎲Quer saber como pode ficar a classificação? Simule os próximos jogos no simulador do Lance! e confira os diferentes cenários da briga contra o Z-4.
Internacional e Remo: como chegam e histórico
O Internacional recebe o Remo na segunda-feira dia 17 de agosto, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em confronto direto na parte de baixo da tabela.
O Colorado carrega uma sequência de seis jogos sem vitória na Série A e soma apenas 23 pontos na 16ª posição, enquanto o Leão Azul aparece em 19º, com 22, dentro da zona de rebaixamento, o que transforma este duelo em uma partida com peso de decisão para ambos os lados.
O histórico geral do confronto registra nove partidas entre as duas equipes, com cinco vitórias do Internacional, dois triunfos do Remo e dois empates.
No jogo do primeiro turno desta edição do Brasileirão, disputado em 25 de fevereiro no Mangueirão, as equipes empataram por 1 x 1, com Alan Patrick abrindo o placar logo aos quatro minutos e Leonel Picco igualando aos 14.
➡️Internacional, Remo e Vasco: veja a briga contra o rebaixamento e simule os jogos
O número reduzido de confrontos recentes, considerando que o Remo esteve ausente da primeira divisão por mais de três décadas, limita qualquer análise estatística mais profunda sobre tendências do duelo.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de quedaHá 6 horas
Futebol Nacional
Inter, Remo e Vasco: veja a briga contra o rebaixamento e simule os jogosHá 14 horas
Internacional
Internacional amplia ações de sustentabilidade e responsabilidade social no Beira-RioHá 3 dias
Internacional
Internacional oferece trator como garantia em dívida na JustiçaHá 4 dias
Futebol Nacional
CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do BrasilHá 5 dias
Futebol Nacional
Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebolHá 6 dias
Mais LANCE!