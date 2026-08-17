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Veja o gol de Internacional x Remo: Carbonero abre o placar

Duelo é decisivo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 20:17
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Carbonero comemora gol em Internacional x Remo
Carbonero comemora gol em Internacional x Remo (Foto: Mateus Rodrigues Da Rosa/MyPhoto Press/Folhapress)

Internacional e Remo estão se enfrentando, na noite desta segunda-feira (17), em jogo válido pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para o Colorado no Beira-Rio, que vai vencendo por 1 a 0, com gol de Carbonero. Veja abaixo:

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Internacional e Remo: como chegam e histórico

O Internacional recebe o Remo na segunda-feira dia 17 de agosto, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em confronto direto na parte de baixo da tabela.

O Colorado carrega uma sequência de seis jogos sem vitória na Série A e soma apenas 23 pontos na 16ª posição, enquanto o Leão Azul aparece em 19º, com 22, dentro da zona de rebaixamento, o que transforma este duelo em uma partida com peso de decisão para ambos os lados.

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O histórico geral do confronto registra nove partidas entre as duas equipes, com cinco vitórias do Internacional, dois triunfos do Remo e dois empates.

No jogo do primeiro turno desta edição do Brasileirão, disputado em 25 de fevereiro no Mangueirão, as equipes empataram por 1 x 1, com Alan Patrick abrindo o placar logo aos quatro minutos e Leonel Picco igualando aos 14.

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➡️Internacional, Remo e Vasco: veja a briga contra o rebaixamento e simule os jogos

O número reduzido de confrontos recentes, considerando que o Remo esteve ausente da primeira divisão por mais de três décadas, limita qualquer análise estatística mais profunda sobre tendências do duelo.

Carbonero comemora gol em Internacional x Remo
Carbonero comemora gol em Inter x Remo, jogo decisivo na briga pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os dois clubes estão na zona do rebaixamento e querem sair da briga o quanto antes (Foto: Mateus Rodrigues Da Rosa/MyPhoto Press/Folhapress)

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