Temporada cobra seu preço: Inter tem nove lesões em 85 dias

Os atacantes Wesley e Johan Carbonero são os mais recentes pacientes do departamento médico colorado. Ao que tudo indica, o calendário apertado e a pré-temporada curta devido ao Mundial de Clubes estão cobrando seu preço: o Internacional teve nove lesões em 85 dias, uma a cada dez dias e meio. Foram seis afastamentos durante o Campeonato Gaúcho, dois em partidas do Brasileirão e um em jogo da Libertadores.

O levantamento feito pelo Lance! leva em conta o intervalo entre a estreia alvirrubra em confrontos oficiais, em 22 de janeiro, contra o Guarany e o empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, pela terceira rodada do nacional, no domingo (13). O primeiro a chegar ao DM foi Bruno Gomes, que deu entrada com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, logo após a partida em Bagé.

Depois, o garoto Luis Otávio teve lesão muscular na coxa esquerda diagnosticada após um treinamento, entre a quarta e a quinta rodada do Estadual. Na sétima rodada dois atletas saíram machucados: Alan Patrick sofreu torsão no tornozelo direito, e Wesley contusão muscular de grau 2 na coxa esquerda.

Lesão deixou Alan Patrick três rodadas fora do grupo (Foto: Divulgação/Ricardo Duarte/SC Internacional)

Dois zagueiros saíram pela mesma lesão

Na rodada seguinte, Rafael Borré saiu por trauma mais leve na coxa direita. Esses três ficaram de fora até o Gre-Nal 445, o primeiro das finais do Gauchão. No jogo de volta contra o Grêmio, foi a vez do zagueiro Victor Gabriel deixar o campo lesão muscular na coxa esquerda. Na estreia do Brasileirão, o goleiro Sergio Rochet, que fazia sua estreia no ano, deixou o campo no intervalo, após quebrar a mão numa dividida.

Mais um jogo, e o defensor Juninho, substituto de Victor Gabriel, deixou o campo com o mesmo tipo de contusão que o titular. Três partidas depois, Carbonero sentiu a coxa esquerda ao dar uma arrancada – o gesto que fez para o médico foi claro, o músculo havia rompido. Após a folga na segunda (14), o 7 acabou diagnosticado com lesão de grau 2.

E Wesley foi poupado com desconforto na mesma coxa. O 21 será reavaliado nos próximos dias para identificar a extensão do machucado. De todos, apenas os atacantes e o goleiro uruguaio seguem em tratamento. Os dois zagueiros voltaram a trabalhar com o grupo nesta semana.

Rochet quebra a mão esquerda ao dividir a bola com Juninho (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

A lista dos lesionados no ano