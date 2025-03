Internacional: Rochet passou por cirurgia na mão esquerda

O Internacional divulgou nota informando que o goleiro Sergio Rochet passou por cirurgia na mão esquerda. Ele havia sofrido fratura no quarto metacarpo da mão esquerda durante partida contra o Flamengo, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (29), no Maracanã. O camisa 1 colorado foi operado ainda no domingo (30) e ficará mais uma vez fora por algumas semanas.

Aos 26 minutos da etapa inicial, o rubro-negro Bruno Henrique levantou na área e seu colega Juninho subiu livre e cabeceou. Rochet fez defesa parcial e a bola caiu na frente do atacante flamenguista. O goleiro uruguaio saltou nos pés do adversário e fez nova interceptação. O chute, porém, atingiu sua mão esquerda do arqueiro.

O jogo ficou parado por cerca de cinco minutos para atendimento de Rochet. O goleiro, no entanto, seguiu o restante da etapa inicial em campo, sendo substituído apenas no intervalo.

Cirurgia foi um sucesso

A delegação colorada retornou para Porto Alegre em voo fretado logo depois da partida no Rio de Janeiro, o que possibilitou com que a cirurgia ocorresse na capital gaúcha. Segundo a nota da assessoria de imprensa do Internacional, o procedimento transcorreu com sucesso. Devido a situação, Rochet desfalcará o time do técnico Roger Machado nos próximos compromissos da temporada. Ele iniciará fisioterapia no CT Parque Gigante ainda nesta semana.

A partida contra o Rubro-Negro havia sido a primeira do camisa 1 este ano pelo Colorado. Rochet passou parte do começo da temporada se recuperando de uma tendinose no joelho esquerdo. Sua estreia em 2025 aconteceu na data FIFA, quando atuou pelo Uruguai contra a Argentina e a Bolívia, tenho grande atuação, como aconteceu no Maracanã. Anthoni, que jogou todo o Campeonato Gaúcho, seguirá como titular.

