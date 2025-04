Internacional: para Roger Machado, a derrota veio no detalhe

Na coletiva após a primeira derrota o Internacional na temporada, o 1 a 0 para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Brasileirão, o técnico Roger Machado avaliou que a derrota veio no detalhe, já que a partida foi desenhada dentro das características das duas equipes. O Palmeiras mais nas suas individualidades e na força física, ganhando os duelos, e o Intertenacional mais na coletividade. Confira o vídeo completo da entrevista pós jogo.

– Paramos na última linha do Palmeiras que venceu muitos dos seus duelos com minha linha ofensiva. Foi um jogo equilibrado e que o detalhe decidiu contra a gente. As oportunidades nós criamos, sobretudo no segundo tempo. E o Palmeiras explorando seu modelo de jogo.

Capitão concordou com o treinador

Na saída do jogo, Alan Patrick também comentou a primeira derrota em jogos oficiais no ano na saída de campo. A avaliação seguiu a mesma linha do que disse o treinador colorado.

– Jogo duro. A equipe deles é muito forte, marca muito bem, mesmo assim conseguimos criar nosso volume, nossas oportunidades. Mas é manter a cabeça no lugar, saber que o trabalho é longo. No fim de semana, temos um clássico importante para voltar a vencer e seguir com nossos objetivos – disse o 10.

O que vem por aí

O Internacional se reapresenta às 11h (de Brasília) desta quinta (17) para iniciar a preparação para o Gre-Nal 447, ainda sem saber se poderá contar com Wesley. Já os zagueiros Victor Gabriel e Juninho devem estar à disposição, com o camisa 41 ficando no banco para o clássico marcado para as 21h de sábado (19). Na terça (22), às 21h30min, mais uma vez no Beira-Rio, o Colorado recebe o Nacional-URU pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

