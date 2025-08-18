Zagueiro do Internacional entra na mira do Galatasaray, da Turquia

Em meio à decisão da vaga às quartas de final da Libertadores, o interesse de um clube europeu volta a rondar um titular do Internacional. Trata-se do Galatasaray. Conforme apurou o Lance!, representantes do clube turco estão em Porto Alegre desde o final de semana para ver o zagueiro Vitão. Eles estiveram no Beira-Rio no domingo (17), sem sucesso, e devem voltar na quarta-feira (20).

No final de semana, na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 4 não atuou. No meio da semana, pelas oitavas de final da Libertadores, ele será titular da equipe do técnico Roger Machado.

Interesse ainda não gerou sondagem

Os representantes ainda não contataram a direção colorada, sondando apenas o estafe do defensor. Ou seja, o interesse não foi transformado, pelo menos por enquanto, em uma proposta oficial.

De acordo com o reporte Filipe Duarte, da rádio Gaúcha e do portal GZH, os Leões almejam a contratação de um zagueiro e o alvo preferido é o marfinense Wilfried Singo, atualmente no Monaco. O atleta colorado seria alternativa caso a transferência do africano não se concretize.

Contrato até 2026

Vitão tem contrato com o Alvirrubro até o fim de 2026 e, no ano passado, chegou a ser liberado para assinar com o Real Bétis, da Espanha, por 8 milhões de euros, ou R$ 50,7 milhões na cotação atual. A transferência, porém, foi cancelada por conta do Fair Play financeiro existente no país ibérico.

Pouco antes da Copa do Mundo de Clubes, disputada entre junho e julho nos EUA, o Inter recusou uma oferta de 7 milhões de euros, o equivalente a R$ 44,4 milhões, pelo camisa 4. Conforme apurou o Lance! na época, a proposta teria sido feita pelo Porto.