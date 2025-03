Internacional perdeu zagueiro titular por até três semanas

Um dos principais nomes da conquista do Campeonato Gaúcho está fora das primeiras rodadas do Brasileirão e da Libertadores. Victor Gabriel sentiu lesão muscular na coxa direita e o Internacional perdeu o zagueiro titular por até três semanas. Firmado na posição após boas apresentações no Estadual, o camisa 41 teve diagnóstico de grau 2, o que o tira do time do técnico Roger Machado pelo menos até a segunda semana de abril.

O defensor de 20 anos foi substituído na segunda etapa do Gre-Nal 446, que definiu o título para o Colorado, quando o jogo já estava 1 a 1. No seu lugar entrou o uruguaio Rogel, o que levou Vitão ser deslocado para o lado esquerdo da defesa. Na comemoração da conquista, no gramado do Beira-Rio, o Lance! conversou com Victor Gabriel:

– Não foi nada grave. Já estou bem!

Juninho deve ser o substituto

Não estava. É a primeira lesão do guri entre os profissionais. Dentro das três semanas previstas para a recuperação estão três jogos do Brasileiro – Flamengo, Cruzeiro e Fortaleza – e dois do torneio continental – Bahia e Atlético Nacional.

Por isso, a comissão técnica já começou a preparação de Juninho. Zagueiro contratado no último dia da janela de transferências internacionais, ele estava no Midtjylland, da Dinamarca, leva vantagem sobre Rogel e Kaíque Rocha por ser canhoto. Com 30 anos, Juninho tem passagens por Coritiba, Palmeiras, Atlético-MG e Bahia.

Além dele, o Internacional trouxe no fechamento do período de contratações o volante Diego Rosa, que estava no Lommel, da segunda divisão da Bélgica, e o meia Óscar Romero, sem clube desde que deixou o Botafogo no final do ano passado.

