Internacional cria comissão para analisar modelos de gestão

Com problemas financeiros e com dívida milionária há algumas temporadas, o Internacional anunciou a criação de dois grupos visando a análise e a busca de novas formas de gestão para o clube, incluindo o modelo SAF. Os colegiados, liderados por dirigentes da atual gestão e com a participação de ex-presidentes e especialistas ligados ao Alvirrubro, terão 120 dias para emitir um parecer.

A iniciativa é uma ação conjunta entre o Conselho de Gestão e o Conselho Deliberativo, que ganhou força nos últimos meses.

Ideia é estruturar alternativas

Um dos grupos, chamado de Comissão Especial do Conselho Deliberativo, será composto pelo atual presidente Alessandro Barcellos, pelos ex-presidentes Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros e Pedro Paulo Záchia e pelo advogado Sérgio Roberto Juchem.

O outro, chamado de Comitê Técnico de Assessoramento do Conselho de Gestão, terá como integrantes Aod Cunha, Carlos Alberto Vargas Rossi, Daniel Cravo Souza, Fábio Bernardi, Maximiliano Selistre Carlomagno e Rogério Moreira Lins Pastl. Todos colorados ilustres.

Entenda os objetivos

Conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa do Colorado, “o objetivo é estruturar tecnicamente alternativas para o futuro, respeitando a identidade, as características e o ecossistema cultural do Inter".

De acordo com o que apurou o Lance!, a ideia é considerar as transformações pelas quais passa o mercado do futebol e as dificuldades enfrentadas pelo clube, visando revisar a estrutura jurídica e o modelo de governança e de financiamento. Haverá também um estudo realizado por consultoria externa.

Leia a íntegra nota:

“O Sport Club Internacional informa que formalizou nesta segunda-feira (18/8) a criação de grupo responsável por conduzir estudo sobre possíveis estruturas jurídicas e modelos de governança e de financiamento para o Clube, com prazo de funcionamento estabelecido até dezembro deste ano. A iniciativa é uma ação conjunta entre o Conselho de Gestão e o Conselho Deliberativo.

A decisão atende demandas da atual gestão, Conselheiros e Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, que reconhecem a importância e necessidade de avançar e aprofundar o debate sobre o tema. O objetivo é estruturar tecnicamente alternativas para o futuro, respeitando a identidade, as características e o ecossistema cultural do Inter.

Foi instituída Comissão Especial do Conselho Deliberativo para orientar e acompanhar o estudo, cuja missão será selecionar e contratar consultoria externa para trabalhar na construção de alternativas para a estrutura jurídica e o modelo de governança e financiamento do SCI. Os integrantes desta Comissão são Alessandro Pires Barcellos, Fernando Carvalho Chagas Neto, Marcelo Feijó de Medeiros, Pedro Paulo Salvadori Záchia e Sérgio Roberto Juchem, responsáveis por aprofundar os temas e propor opções para o Clube.

Paralelamente, foi criado Comitê Técnico de assessoramento do Conselho de Gestão, composto por associados que são renomados especialistas em suas áreas de atuação. Este grupo será formado por Aod Cunha de Moraes Júnior, Carlos Alberto Vargas Rossi, Daniel Cravo Souza, Fábio Bernardi, Maximiliano Selistre Carlomagno e Rogério Moreira Lins Pastl. Finalizado o estudo, o relatório final com as conclusões advindas do trabalho será submetido às instâncias do Clube, visando as próximas etapas do processo”.