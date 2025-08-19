Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 19/8/2025
O Inter define nesta tarde o time que enfrentará o Flamengo na quarta (20)
O Internacional finaliza, na tarde desta terça-feira (19) a preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Flamengo.
Agenda
No trabalho das 16h (de Brasília), no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado deve definir o time que enfrentará o Rubro-Negro. A tendência é de repetição do time que jogou no Rio, com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.
Libertadores
O Colorado divulgou que esgotaram os ingressos para as áreas livres e locadas do estádio Beira-Rio para o confronto desta quarta, contra o Rubro Negro. Conforme informações do clube, restam apenas entradas para o setor Coração do Gigante.
Celeiro de Ases
A partida de volta a semifinal do Gauchão Sub-15 foi adiada de domingo (17) para esta segunda. O time colorado recebe o Novo Hamburgo pela semifinal, às 15h, na Morada dos Quero-Queros. Na partida de ira, o Inter venceu por 1 a 0.
Próximos jogos o Internacional
Na quarta (20), tem a partida de volta pela Libertadores, no Maracanã. Como perdeu por 1 a 0 na ida, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.
- 20/8 – Quarta – 21h30min – Libertadores – Internacional x Flamengo
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
- 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 20/9 ou 21/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
