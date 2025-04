Gre-Nal 447: Roger Machado projeta o clássico de sábado (17)

Passada a derrota para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira (17), no estádio Beira-Rio, tudo é Gre-Nal. No sábado (19), às 21h (de Brasília), tem o clássico 447, na Arena do Grêmio, e a preparação já começou logo após a perda da invencibilidade colorada. O técnico do Internacional Roger Machado já projetou o enfrentamento, do ponto de vista do resultado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro somado à demissão de Gustavo Quinteros no Grêmio. Confira a entrevista coletiva.

Para o comandante alvirrubro, o 1 a 0 para o Verdão não muda o cenário do derby do final de semana:

– O envolvimento externo do clássico por todo o contexto não deve mexer nas nossas aspirações para o jogo, mas a gente sabe que esse contexto costuma influenciar dentro. Mas a gente vai se manter focado no que é necessário.

No entanto, a queda do colega no rival:

– Mexe muito. Porque não sabemos como o adversário pode vir. Com a demissão do treinador imagino que as ideias que estavam sendo aplicadas não devam permanecer. Então, a gente vai trabalhar no que vocês [jornalistas] vão me dar e informações nesses dias (rindo).

E as ausências e retornos

Roger Machado também comentou as ausências e os retornos que o Internacional terá para o clássico.

– Wesley foi um desconforto, mas como teve um episódio parecido, quando jogou com desfonforto e saiu por lesão, então vamos ver como vai ficar a clínica dele para poder contar ou não para o clássico. Já o Carbonero [com lesão muscular de grau 2], não conto com ele.

Já os zagueiros Victor Gabriel e Juninho estarão de volta: – Victor Gabriel e Juninho já estarão à disposição. Se a gente quisesse precipitar o retorno e ambos poderíamos ter usado eles nesse jogo de hoje. Mas para ter 100% de segurança na recuperação, deixamos para o clássico. Eles iniciaram a fase de treinamento junto com o grupo ontem.

