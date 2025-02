Internacional vence São Luiz e vai à semifinal do Gauchão; veja os gols

O Internacional venceu o São Luiz por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (12), no Estádio 19 de outubro, em Ijuí (RS), pela sétima rodada do Gauchão. Com o resultado, a equipe colorada garantiu a classificação para as semifinais, com 17 pontos no Grupo B da competição. Veja os gols.

Primeiro tempo de São Luiz x Internacional

Disposto a garantir a classificação antecipada, o Internacional começou em cima do São Luiz e não demorou a marcar. Após erro na saída de Rafael Goiano, Vitinho dominou, avançou com a bola e chutou sem chances de defesa para Medina e abriu o placar, aos 12. Com a vantagem, o Colorado trocava passes à espera do espaço para invadir a área. Os visitantes pressionavam o São Luiz, que sofria para passar do meio de campo. Quando passou, empatou. Aos 31, Matheuzinho cobrou falta na área, a defesa do Internacional não subiu e Rafael Goiano marcou. Doze minutos depois, o São Luiz quase virou. Márcio Duarte arriscou de fora da área, mas a bola saiu por cima do gol de Anthoni. O Colorado respondeu com o chute de Alan Patrick, defendido por Medina.

Segundo tempo

Após o intervalo, o jogo caiu de ritmo. O Internacional demorou a engrenar até que, em três minutos, fez dois gols. Aos 21, Borré cruzou para Valencia, que dominou no ombro e chutou para estufar as redes de Medina. Aos 24, o equatoriano recebeu lançamento na direita, dominou, chamou a marcação e, ao observar a movimentação de Wanderson, rolou para o parceiro anotar o terceiro. O Colorado seguiu em cima e, aos 29, Wanderson carimbou a trave. Carbonero teve uma oportunidade, que Medina brilhou.

O que vem por aí?

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado (15), pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Internacional recebe o Monsoon, no Beira-Rio, às 16h30 (de Brasília), enquanto o São Luiz visita o Guarany, no Estádio Antônio Magalhães Rossel, no mesmo horário.

✅ FICHA TÉCNICA

São Luiz 1 x 3 Internacional

7ª rodada - Campeonato Gaúcho

📆 Data e horário: sábado, 12 de fevereiro de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Estádio 19 de outubro, em Ijuí (RS)

⚽ Gols: Vitinho (12'/1ºT), Valencia (21'/2ºT) e Wanderson (24'/2ºT) (INT); (34'/2ºT) Matheuzinho (SLU)

🟨 Cartões amarelos: - Ronaldo, Fernando e Roger Machado.

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO LUIZ (Técnico: Iarley)

Guilherme Medna; Muriel, Rafael Goiano, Thalheimer e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Gabriel Davis (Diego Gabriel) e Gabriel Pereira (Aquino); Adailson (Júlio César), Matheuzinho e Da Silva (Marlon Martins).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Ronaldo (Valencia), Wesley, Alan Patrick (Bernardo Jacob) e Vitinho (Wanderson); Borré.

