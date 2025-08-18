Análise: o que o jogo com reservas diz sobre o Internacional

Entrar em jogo com praticamente todo time reserva contra outro praticamente todo titular é quase suicídio. Sendo um do meio da tabela e outro a ponta de cima, mais ainda. Afinal, é difícil manter o equilíbrio trocando quase todas as peças da equipe. No Brasil, tirando Flamengo e, talvez, Palmeiras, poucos grupos conseguiriam ter escalações seguras mesmo com poucos titulares. É isso que a derrota por 3 a 1 para o Rubro-Negro diz sobre o Internacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Na partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado teve apenas o lateral-direita Aguirre como titular. Ainda assim, o camisa 35 jogou improvisado pelo lado esquerdo.

Risco nem tão calculado

Após a derrota, o técnico Roger Machado ainda chegou a comentar que entrar com os reservas foi um risco calculado. Mesmo assim, nos 30 primeiros minutos de jogos a equipe carioca pôs a gaúcha no bolso. Foram dois gols em 12 minutos de jogos. Depois, o Flamengo só administrou.

continua após a publicidade

Ao preservar os titulares, o comandante alvirrubro expôs a fragilidade do grupo do Inter. Não há nomes no elenco que sejam equivalentes. Assim como também é improvável que, mesmo que o plantel fosse equilibrado, um time que apenas treine junto vá bem em um duelo, principalmente contra o líder do campeonato.

A conclusão que se pode chegar é que um grupo como o colorado não tem como disputar mais de uma competição sem perder qualidade e, por tanto, chegar aos objetivos.

continua após a publicidade

Aguirre foi o único titular a enfrentar o Flamengo no domingo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Expectativa e realidade

A expectativa alvirrubra no começo do ano era disputar título nas quatro competições que o Inter teria no ano. Levantou a taça do Gauchão, reconquistando a hegemonia estadual após oito anos. Em outro torneio, a Copa do Brasil, acabou eliminado nas oitavas de final.

Ainda disputa a vaga nas quartas da Libertadores, mas para isso, se confirmar, terá que vencer o Flamengo por dois gols de diferença na quarta-feira (20), no estádio Beira-Rio. Em caso de vitória simples, a decisão vai para pênaltis.

Já o quarto objetivo, o Brasileirão, o Alvirrubro está longe a meta. São 19 pontos para o líder, 15 para o vice, 13 para o terceiro e nove para o quarto. Se continuar tendo que preservar por conta do torneio continental, ficar mais distante ainda.