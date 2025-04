Wesley desfalca Internacional nesta quarta (16)

O atacante Wesley desfalcará o Internacional nesta quarta-feira (16), quando o clube gaúcho recebe o Palmeiras pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30min (de Brasília). O camisa 21 não participou das atividades no CT Parque Gigante na terça (15) após sofrer desconforto muscular na coxa esquerda – lesão recorrente na temporada colorada. O atleta será reavaliado nos próximos dias para identificar o grau do problema.

No domingo (13) foi seu colega de setor Carbonero que deixou o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, pelo Brasileirão, mais cedo. Ainda no final do primeiro tempo, em uma arrancada, o colombiano caiu no chão reclamando dores.

O gesto que fez para o médico foi claro, o músculo da coxa esquerda havia aberto. Após a folga na segunda (14), o 7 acabou diagnosticado com lesão de grau 2. Esse tipo de machucado leva de duas a três semanas para recuperação, comentam os médicos.

Dois zagueiros retornam do DM

Mesmo não estando à disposição para enfrentar o Verdão, o técnico Roger Machado tem duas boas notícias: os zagueiros Victor Gabriel e Juninho já retornaram do retreinamento e passaram a realizar algumas atividades com o grupo. Os dois também tiveram problemas muscular na coxa esquerda.

O 41 saiu no Gre-Nal 446, que decidiu o Estadual. A confirmação foi de grau 2 igualmente, o que o deixou de fora da reta inicial da maratona que o Alvirrubro tem até 1º de junho. Deve voltar ao banco no Gre-Nal 447, sábado (19). O 18 teve machucado mais leve, de grau 1, na partida contra o Bahia, na sua estreia com a camisa vermelha, na primeira rodada da Copa Libertadores.

