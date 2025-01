Internacional não vai além do empate com o Guarany na estreia no Gauchão

O Internacional não conquistou três pontos na estreia no Campeonato Gaúcho 2025. Na noite desta quarta-feira (22), o Colorado empatou em 2 a 2 com o Guarany, no Estádio Estrela D’Alva, em Bagé (RS). Alan Patrick e Victor Gabriel marcaram os gols dos visitantes, enquanto Yan Philippe fez os do Índio.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Juventude. A partida acontece no sábado (25), às 16h30m (de Brasília), no Beira-Rio. No mesmo dia, o Guarany visita o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, em Pelotas, a partir das 20h (de Brasília).

Como foi a partida?

O Guarany buscou a vantagem logo nos minutos iniciais. Jean Lucca encontrou Marcelinho livre na área. O meio-campista chutou rasteiro, mas Anthoni impediu que os donos da casa abrissem o placar logo aos três minutos. Na sequência, o Internacional foi obrigado a fazer a primeira alteração. Com dores no joelho, Bruno Gomes deixou o campo para a entrada do jovem Pablo.

O Internacional respondeu ao primeiro chute do Guarany e foi ao ataque. Borré tocou para Wanderson, que chutou ao gol, mas Jhonatan defendeu, sem perigo. Aos 22 minutos, o jogo mudou. Talles derrubou Wesley dentro da área. O árbitro foi ao VAR checar o lance e assinalou a penalidade máxima para o Colorado. Alan Patrick, capitão e camisa 10, não desperdiçou a chance e fez 1 a 0 para o Internacional.

O Guarany não se abalou e foi ao ataque em busca do empate. Talles encontrou João Victor, que chutou, com perigo ao gol defendido por Anthoni. Mas foi na bola parada que os donos da casa levaram a melhor. Após cobrança de lateral, a bola sobrou para Yan Philippe, que chutou no canto e empatou para o Índio. Um gol não foi o suficiente. Aos 41, o Guarany virou, novamente com Yan Philippe: 2 a 1.

Não precisou de muito tempo para que o Internacional empatasse. Alan Patrick cobrou a falta, e o jovem Victor Gabriel cabeceou para deixar tudo igual: 2 a 2. Os minutos seguintes foram marcados por equilíbrio e um jogo mais disputado no meio-campo. Os visitantes tiveram as melhores oportunidades para ganhar, mas não foram efetivos. Mesmo com mais volume de jogo e mais finalizações, o Colorado não conseguiu alterar o placar, e o apito final decretou o empate em 2 a 2.

✅ FICHA TÉCNICA

GUARANY-RS 2 x 2 INTERNACIONAL

1ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Estrela D‘Alva, em Bagé, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Alan Patrick (22’ do 1ºT), Yan Philippe (39’ do 1ºT) (41’ do 1ºT), Victor Gabriel (4’ do 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Thiago Maia, Alan Patrick (INT), Yan Philippe e Murilo (GUA)

🟥 Cartão vermelho: --

Escalações:

GUARANY-RS (Técnico: Márcio Nunes)

Jhonatan; Talles, Bruno Cardoso, Saulo e João Victor (Vitor Oliveira); David Cunha (Fabão), Murilo e Marcelinho (Rogério Sena); Jean Lucca, Luiz Felipe (Marlon) e Yan Philippe (Jackson).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Bruno Gomes (Pablo), Clayton Sampaio (Victor Gabriel), Vitão e Aguirre; Luis Otávio (Bruno Henrique) e Thiago Maia; Alan Patrick, Wanderson (Vitinho) e Wesley; Borré.