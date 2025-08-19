Internacional vai com fé e pé no chão para a decisão na Libertadores

Mesmo que as últimas atuações e resultados digam o contrário, torcida, jogadores e o técnico do Internacional, Roger Machado, acreditam na classificação às quartas de final da Libertadores. É um misto de fé e pé no chão que os colorados estão levando para o jogo de volta das oitavas, contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20). Com ingressos esgotados, as arquibancadas e a comissão técnica estão focados no duelo que acontece no Beira-Rio.

Para conseguir a classificação, o Alvirrubro precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória simples, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

Enquete dá maioria absoluta na classificação

Logo após a derrota por 1 a 0 na quarta passada (13), no Rio de Janeiro, o canal Lance! Internacional no WhatsApp perguntou aos seguidores: “o Inter vai às quartas de final?”. Desde então, 81,7% dos participantes votaram pelo sim, demonstrando fé na classificação.

O resultado combina com a reação da maioria dos torcedores que estavam no Maracanã e estiveram no Beira-Rio no domingo (17), na derrota por 3 a 1 para o mesmo Rubro-Negro. Nas duas partidas, as arquibancadas coloradas entoaram cânticos em apoio ao time, mesmo após quatro partidas sem vitórias em casa.

Remobilização nos bastidores

Roger que ambiente para buscar a virada (Foto: Anderson Romao/AGIF)

A reação dos torcedores foi o pontapé inicial da remobilização colorada para a partida decisiva do torneio continental. Roger Machado resumiu na coletiva em Porto Alegre:

– A gente acredita no ambiente que torcedor vai criar acreditando na reversão. A torcida sempre esteve ao lado em diferentes momentos. Teve mobilização da torcida no Maracanã e também aqui. Ela será um elemento importante para a nossa virada.

O treinador ainda acrescentou:

– Para mim, isso é o amor da torcida que está sempre com o time em todos os momentos, principalmente na adversidade.

Jogadores também acreditam

Bruno Henrique vê o time com força ao lado da torcida (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Na zona mista do Beira-Rio, o volante Bruno Henrique lamentou a derrota e projetou o próximo duelo entre as equipes. Também falou da força alvirrubra na sua cancha.

– A gente sabe que é o nosso jogo do ano, a mobilização no vestiário é muito grande. Aqui, dentro de casa, a gente tem um time forte. A gente sabe da nossa força, junto com o nosso torcedor, que vai estar aqui na quarta – comentou.

Autor do gol na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, Rafael Borré também mostrou acreditar na virada:

– Para nós, quarta-feira é uma final, é um jogo à parte. Esperamos que nossa torcida apareça e faça a diferença, sabemos que eles vão nos contagiar para que possamos reverter a situação. O Flamengo é um time que pode sofrer muito, e temos que nos convencer de que podemos reverter o resultado.