Internacional: Roger Machado quer proximidade dos líderes

A derrota para o Palmeiras por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (16), no estádio Beira-Rio, deixou o Internacional a cinco pontos do topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro – liderada por Flamengo e Palmeiras, ambos com dez pontos. Questionado sobre essa distância na entrevista após a partida, o técnico Roger Machado disse querer manter a proximidade dos líderes, e explicou o motivo. Confira o vídeo da coletiva.

Para ele, a ideia é manter-se no bloco da frente, com uma distância de pontos muito pequena:

– A gente precisa seguir com a possibilidade de arrancar no quarto final da competição e se manter na briga pelo título. É obvio que uma derrota dentro de casa nunca está nos planos, ainda mais contra um adversário postulante ao título.

E o Gre-Nal?

O comandante alvirrubro disse que o que ocorreu não muda o cenário para o Gre-Nal 447. Nem com o Grêmio tendo demitido Gustavo Quinteros:

– A gente sabe das nossas ambições. O envolvimento externo do clássico por todo o contexto não deve mexer nas nossas aspirações para o jogo. Mas sabemos que esse contexto costuma influenciar dentro. O que precisamos é manter o foco no que é necessário. Não deixar os adversários abrirem muitos pontos e nos mantermos na briga pelo título.

O que vem por aí

O Internacional se reapresenta às 11h (de Brasília) desta quinta (17) para iniciar a preparação para o Gre-Nal 447, ainda sem saber se poderá contar com Wesley. Já os zagueiros Victor Gabriel e Juninho devem estar à disposição, com o camisa 41 ficando no banco para o clássico marcado para as 21h de sábado (19). Na terça (22), às 21h30min, mais uma vez no Beira-Rio, o Colorado recebe o Nacional-URU pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.