Internacional pronto para enfrentar o Flamengo pela Libertadores

O Internacional está pronto para enfrentar o Flamengo pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O treino da tarde desta terça-feira (19) encaminhou a equipe que iniciará o duelo das 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (20), no estádio Beira-Rio. O trabalho confirmou a manutenção da equipe que atuou no confronto de ida, semana passada, no Maracanã. Time deverá ter novidade na casamata.

Como perdeu por 1 a 0 na quarta (13), o Colorado terá que vencer por dois gols de diferença se quiser ir às quartas de final do torneio nacional. Vitória por um gol, leva a decisão a vaga para os pênaltis. Empate ou derrota, dá a vaga ao time carioca.

Repetição de time

Conforme apurou o Lance!, o Inter entrará no gramado do Beira-Rio com o mesmo time iniciou o enfrentamento no Rio de Janeiro. Ou seja, sem mudanças, a equipe terá Rochet no gol; Aguirre e Bernabei nas laterais; Vitão e Juninho na zaga; Thiago Maia e Alan Rodríguez como volantes; Bruno Tabata e Alan Patrick como meias; e Wesley e Ricardo Mathias no ataque.

Mudanças somente de posicionamento ou táticas, a partir das observações feitas a partir das duas derrotas para o Rubro-Negro, na quarta e no domingo (17), essa última pelo Campeonato Brasileiro. As alterações, porém, só serão conhecidas a partir do apito inicial.

Carbonero à disposição

A atividade no CT Parque Gigante que confirmou a equipe também garantiu a presença de Carbonero no banco. O colombiano se recuperava de lesão muscular na coxa esquerda e fez o último teste antes do início dos trabalhos desta terça. Como não joga desde 6 de agosto, contra o Fluminense, não começa a partida contra o Rubro-Negro.

Após o treino desta tarde, a delegação colorada iniciou o período de concentração para a decisão. Os relacionados, porém, serão divulgados somente no final da manhã desta quarta.