Em dia de festa no Ceará, Fortaleza e Inter não comemoram

No aniversário de 299 anos da capital cearense, não teve comemorações na Arena Castelão. Em partida válida pela terceira rodada da Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (13), Fortaleza e Internacional não comemoraram, ficando no único 0 a 0 da rodada. Ambos os times chegaram a cinco pontos na tabela. Para o Colorado, o empate significou novo recorde de invencibilidade no comando do técnico Roger Machado, somando 17 partidas sem perder – com 11 vitórias e seis empates, somando confrontos pelo Gauchão, Brasileirão e Libertadores.

Como foi o jogo

Com os dois times poupando titulares, a partida começou equilibrada e truncada, mas com o Fortaleza mais efetivo. O Leão chegou aos 4, aos 8, aos 13, aos 18 e aos 24, ora com Moisés, ora com Calebe, até com David Luiz. Quase sempre com jogadas tramadas, sem grande perigo, porém. O Inter só chegou com perigo aos 34, quando Óscar Romero desperdiçou falta do lado da área. O Fortaleza voltou a ameaçar aos 39. A bola chegou para Mancuso, de frente para área, mas ele chutou para fora. Um minuto depois, foi a vez do Colorado. Wesley passou para Borré, que chutou cruzado, com efeito. A bola passou triscando a trave. Aos 42, Carbonero entrou a dribles e chutou para fora. Acabou sentindo a coxa esquerda, sendo substituído nos minutos finais da primeira etapa.

Na saída de campo, Sasha comentou:

– O Internacional é time muito bom. A gente sabe da dificuldade do jogo. Temos que corrigir umas coisinhas.

Do lado vermelho, Vitão avaliou:

– O jogo foi lento, bastante estudado. Acho que dá para colocar intensidade. Vamos voltar segundo tempo em busca da vitória.

A segundo tempo começou como o primeiro, mas com o Internacional indo mais à frente, mesmo sem levar grande perigo. Aos 10, Aguirre lançou, David Luiz errou e Borré achou Wesley na entrada da área. O 21 colorado acabou chutando para fora. Aos 16, Borré entrou na área, tirou o primeiro defensor com um drible e chutou forte. A bola ia na direção do gol, mas Kuscevic tirou de cabeça. A partida continuou truncada, com muitas faltas de ambos os lados. Uma partida quase. Aos 33, Tabata, que havia entrado no lugar de Romero, cobrou falta para João Ricardo confirmar sua presença ranking de melhores goleiros do mundo.

O que vem por aí

O Internacional retorna para Porto Alegre ainda na noite deste domingo e se reapresenta nesta segunda-feira (16) para uma semana de peso. Na quarta (16), pela quarta rodada do Brasileirão, às 19h30min (de Brasília), recebe o Palmeiras, que venceu o Corinthians por 2 a 0 no sábado (12). E para fechar, no sábado (19), tem o Gre-Nal 447, pela quinta rodada do nacional. O jogo será na Arena do Grêmio.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X INTERNACIONAL

3ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 13 de abril de 2025, 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza

🟨 Cartões amarelos: Calebe, David Luiz, Deyverson e Martínez (F); Ramon e Vitinho (I)

🟥 Cartões vermelhos: Brenno (F)

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 16.587

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Mancha; Yago Pikachu (Allanzinho), Mancuso, Rosseto (Zé Welison), Lucas Sasha e Calebe (Martínez); Moisés (Marinho) e Deyverson (Lucero).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia (Luiz Otávio) e Óscar Romero (Diego Rosa); Wesley (Bruno Tabata), Rafael Borré (Valencia) e Carbonero (Vitinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP/FIFA)

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Tarcísio Flores (RN)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)