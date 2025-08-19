Internacional: atacante passará por teste antes do jogo contra o Flamengo

O treino da tarde desta terça-feira (19), o último antes da partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo, será decisivo o Internacional. O atacante Carbonero estará no campo o CT Parque Gigante para um teste final. O jogador se recupera de lesão muscular da coxa esquerda e acelerou o tratamento para ficar à disposição. Se aprovado, o colombiano será relacionado para o duelo desta quarta-feira (20), às 21h30min (de Brasília), no Beira-Rio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Conforme apurou o Lance!, o camisa 7 se recupera de lesão sofrida no começo do mês. Para isso, tem realizado tratamento em três turnos – manhã e tarde no CT e à noite em casa.

Em tratamento desde o dia 7

O problema muscular foi sentido no confronto de volta da Copa do Brasil, dia 6, no Maracanã, quando o Colorado foi eliminado pelo Fluminense. O atleta sentiu o adutor da coxa esquerda. De acordo com o clube, o machucado não teve relação com outra lesão sofrida na temporada, embora a região seja a mesma.

continua após a publicidade

Na semana passada, Carbonero foi avisado da possibilidade de atuar contra o Flamengo. Para ajudar no tratamento, contratou um profissional de fisioterapia para sessões extras para tentar acelerar o retorno. A comissão técnica iniciou os trabalhos físicos de manutenção da capacidade física.

A última reavaliação médica do atleta está marcada para esta tarde, minutos antes do treinamento. A ideia de Roger Machado é relacionar Carbonero para o confronto diante dos cariocas, desde que tenha condições de participar das atividades em campo e não apresente desconforto ou risco de sofrer nova lesão.

continua após a publicidade

Treino confirmará time

O trabalho no CT confirmará o time que irá iniciar o jogo contra o Rubro-Negro. A tendência é de repetição da equipe que iniciou o jogo da quarta passada (13). Ou seja, mesmo que relacionado, o colombiano deverá ficar no banco, como opção para o decorrer do confronto.

O Inter deve ir a campo com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Wesley.