O que o time do Internacional precisa para 2026

Desde o final do Campeonato Brasileiro, no dia 7, e as apresentações do diretor técnico Abel Braga, na quarta-feira (17) e do técnico Paulo Pezzolano, na sexta-feira (19), o trabalho não parou no Departamento de Futebol. E agora, será intensificado. Tudo em busca de um diagnóstico do que o time do Internacional precisa para 2026. Em termos de posições, o Lance! conseguiu algumas avaliações feitas nos bastidores. Confira.

As informações obtidas nos últimos dias batem com os nomes que estão sendo analisados no mercado, como o Lance! mostrou aqui.

O que o time do Inter precisa

As conversas internas identificam que o Alvirrubro precisa de reforços ou nomes para encorpar o elenco em quase todos os setores.

Gol

Sergio Rochet ganhou pontos pelo desprendimento e coragem de voltar antes do tempo da recuperação de uma cirurgia. Chegou a jogar com a mão esquerda. O retorno poderia até prejudicar sua provável convocação para a Copa do Mundo.

Além disso, sua experiência deve contar na sua permanência. Ivan Quaresma também tem boas chances de permanecer. Anthoni, que perdeu espaço após algumas falhas pode sair, se aparecer oferta. Como os outros dois goleiros Kauan Jesus e Diego Esser recém vieram da base, é possível que o Alvirrubro procure algum arqueiro.

Defesa

Com Gabriel Mercado perto de completar 39 anos e Vitão nas pretensões de Flamengo e Palmeiras, a zaga deverá ter reforços, já que Juninho e Clayton Sampaio não se destacaram. Um dos prováveis reforços já está no Beira-Rio, é Victor Gabriel, que deve ter sua compra efetivada.

Mesmo assim, pelo que apurou o Lance!, o argentino Kevin Lomónaco, do Independiente, está na mira, mas a concorrência é forte. Já Léo Duarte tem mais seis meses de contrato com o Basakshir-TUR e só viria no meio do ano. Outros nomes, não revelados, são estudados.

Já nas laterais, o principal problema está na esquerda. Se Ramon permanecer no Vitória, Bernabei seguirá o único profissional da posição – Alisson é do sub-17 e ainda precisa se firmar. Na direita, Braian Aguirre teve o vínculo ampliado e Bruno Gomes é uma opção em caso de necessidade.

Meio-campo

Com a iminente saída de Luis Otávio para o Orlando City-EUA, Paulo Pezzolano tem três nomes para escolher para o dois volantes que costuma usar. São eles Alan Rodríguez, Thiago Maia e Bruno Gomes. Ronaldo e Richard não tiveram bons desempenhos. Para a posição, o Inter tem Mandaca, do Juventude, como foco.

Como meia, com vínculo renovado até dezembro de 2027, Alan Patrick deverá seguir como principal nome do setor e do time. Artilheiro em 2025 permanecerá como referência. A ideia é buscar um nome que possa substituí-lo quando necessário.

Ataque

Com a iminente saída de Ricardo Mathias, o Inter seguirá sem um centroavante de referência. Tem Cabonero, que será comprado junto ao Racing-ARG, Vitinho e Gustavo Prado pelos lados, além de Rafael Borré, que também está mais para segundo atacante. Todos foram inoperantes ao longo do ano. Marcaram apenas 44 dos 86 gols do ano.

Dois nomes são sondados pelo clube. Bruno Rodrigues do Palmeiras deve ser utilizado por Abel Ferreira no próximo ano. Já Pedro Raul deve ser mais uma vez negociado pelo Corinthians. O centroavante a amigos disse querer jogar de vermelho no ano que vem. Resta saber se o Timão irá conversar com o Inter.