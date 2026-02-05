Autor do gol que deu a vitória de virada de 2 a 1 sobre o Novo Hamburgo, na estreia do Campeonato Gaúcho deste ano, o atacante Diego Coser não joga mais no Internacional. O Departamento de Futebol do Colorado decidiu não exercer a cláusula de renovação com o ponta de 20 anos, que chegou ao Celeiro de Ases, a casa da base alvirrubra em fevereiro do ano passado.

Diego, com outros 19 garotos da base, entre atletas do sub-17 e do sub-20, participaram da largada da temporada 2026. Ele esteve em campo por 23 minutos na primeira rodada do Gauchão e foi relacionado em apenas mais uma partida, na derrota por 2 a 1 ante o Ypiranga.

Inter não renova com atacante

Nascido em agosto de 2005, em Chapecó, Diego Coser foi contratado junto à Chapecoense em fevereiro passado. Seu vínculo com o Inter se encerrou em 31 de janeiro. O contrato previa uma cláusula de renovação por três anos, além da possibilidade de aquisição em definitiva do atleta.

Os direitos econômicos do jogador eram divididos, até então, em 70% ligado ao Colorado, 20% à Chapecoense e 10% ao próprio jogador. Sem a extensão do vínculo com o Inter, o atleta agora está livre no mercado.

Em 2025, o ponta-direita esteve em 18 partidas da equipe sub-20, participando das campanhas dos campeonatos Brasileiro, na qual o Inter foi rebaixado, e Gaúcho da categoria, ajudando a equipe a conquistar o título. Somou 910 minutos em campo, com quatro gols marcados.