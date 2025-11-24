Volante está deixando o Internacional por 3,5 milhões de dólares

Conforme antecipado pelo Lance!, o volante Luis Otávio está deixando o Internacional. O jornalista argentino César Luis Merlo informou no domingo (23) e foi confirmado agora pela manhã que o Orlando City, dos EUA, fechou a negociação para ter o jogador de 18 anos a partir de 2026. Como tem direito a 70% dos direitos federativos, o Colorado deve ficar com 3,5 milhões de dólares, cerca de R$ 19 milhões no câmbio atual.

Envolvida na mobilização para se afastar da zona de rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro, a direção alvirrubra não confirma a negociação.

Volante está deixando o Internacional

Pelo que apurou o Lance!, assim que terminar a competição, Luis Otávio deve viajar para a Flórida para fazer exames e assinar contrato até 2029 com o clube da MLS. O monitoramento da carreira de Luis Otávio foi uma determinação de Ricardo Moreira, diretor-geral e esportivo do Orlando. Por ser brasileiro, o cartola acompanha o mercado nacional de perto.

Nos bastidores, a venda é vista como uma necessidade por conta do estrangulamento financeiro que o Inter enfrenta, sendo forçado a fechar até mais R$ 44 milhões ainda este ano. O orçamento alvirrubro prevê R$ 160 milhões em venda de jogadores na temporada. Até o momento, o clube acumula R$ 116,6 milhões

O volante no Inter

Contratado em outubro de 2022 para reforçar a equipe sub-17 do Celeiro de Ases, Luis Otávio tem contrato até dezembro de 2028. O camisa 39 foi promovido no ano passado, com o técnico Roger Machado. Estreou na vitória por 1 a 0 no Gre-Nal 443, pelo Brasileirão.

Desde então, esteve em campo 27 vezes como profissional, sete delas como titular. Com Ramón e Emiliano Díaz, começou seis jogos – contra Juventude, Corinthians, Bahia (nos dois duelos), Fluminense e Ceará.