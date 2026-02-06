menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Garoto do Internacional é convocado para a Seleção Sub-17

Com contrato renovado, João Bezerra, de 16 anos, jogou cinco partidas no Gauchão

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 06/02/2026
19:46
João Bezerra, de 16 anos, atacante do Internacional
imagem cameraJoão Bezerra no jogo contra o Novo Hamburgo, pelo Gauchão profissional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
No Celeiro de Ases desde os nove anos de idade, o garoto do Internacional João Bezerra foi convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira Sub-17. O centroavante gaúcho participará de um período de treinos e de dois amistosos da Data Fifa de fevereiro para a categoria. Com apenas 16 anos, o atacante está no grupo colorado que iniciou a temporada e esteve em campo em cinco partidas do Campeonato Gaúcho, totalizando 261 minutos.

Destaque da base alvirrubra, o guri tem despertado interesse do futebol britânico. Como contou o Lance! aqui, o Chelsea monitora a carreira do atleta, que só poderá deixar o Beira-Rio a partir dos 18 anos.

Veja os melhores momentos de Inter 2x1 Novo Hamburgo, jogo de estreia de Bezerra

Garoto do Inter é convocado

Bezerra estará à disposição da Seleção Sub-17 entre os dias 20 e 28. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci terá um período de treinos em Barranquilla, onde disputará dois amistosos contra a Colômbia. A programação faz parte da preparação do Brasil para o Sul-Americano da categoria, que será disputado entre os dias 3 e 19 de abril.

Natural de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, João Bezerra nasceu em 2009 e chegou ao Inter com nove anos de idade, defendendo as categorias de base coloradas desde então. No final de janeiro, o Inter divulgou a renovação de contrato do garoto, ampliando o vínculo até 2030.

O clube não deu detalhes, mas, pelo que apurou o Lance!, pela idade do centroavante, a multa rescisória padrão é de 60 milhões de euros, cerca de R$ 373,8 milhões no câmbio atual.

João Bezerra, comemora gol do Internacional sub-17
João Bezerra comemora gol do Internacional sub-17 (Foto: Lucas Costa/SC Internacional)

