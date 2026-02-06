Garoto do Internacional é convocado para a Seleção Sub-17

No Celeiro de Ases desde os nove anos de idade, o garoto do Internacional João Bezerra foi convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira Sub-17. O centroavante gaúcho participará de um período de treinos e de dois amistosos da Data Fifa de fevereiro para a categoria. Com apenas 16 anos, o atacante está no grupo colorado que iniciou a temporada e esteve em campo em cinco partidas do Campeonato Gaúcho, totalizando 261 minutos.

Destaque da base alvirrubra, o guri tem despertado interesse do futebol britânico. Como contou o Lance! aqui, o Chelsea monitora a carreira do atleta, que só poderá deixar o Beira-Rio a partir dos 18 anos.

Veja os melhores momentos de Inter 2x1 Novo Hamburgo, jogo de estreia de Bezerra

Garoto do Inter é convocado

Bezerra estará à disposição da Seleção Sub-17 entre os dias 20 e 28. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci terá um período de treinos em Barranquilla, onde disputará dois amistosos contra a Colômbia. A programação faz parte da preparação do Brasil para o Sul-Americano da categoria, que será disputado entre os dias 3 e 19 de abril.

Natural de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, João Bezerra nasceu em 2009 e chegou ao Inter com nove anos de idade, defendendo as categorias de base coloradas desde então. No final de janeiro, o Inter divulgou a renovação de contrato do garoto, ampliando o vínculo até 2030.

O clube não deu detalhes, mas, pelo que apurou o Lance!, pela idade do centroavante, a multa rescisória padrão é de 60 milhões de euros, cerca de R$ 373,8 milhões no câmbio atual.