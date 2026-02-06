Garoto do Internacional é convocado para a Seleção Sub-17
Com contrato renovado, João Bezerra, de 16 anos, jogou cinco partidas no Gauchão
- Matéria
- Mais Notícias
No Celeiro de Ases desde os nove anos de idade, o garoto do Internacional João Bezerra foi convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira Sub-17. O centroavante gaúcho participará de um período de treinos e de dois amistosos da Data Fifa de fevereiro para a categoria. Com apenas 16 anos, o atacante está no grupo colorado que iniciou a temporada e esteve em campo em cinco partidas do Campeonato Gaúcho, totalizando 261 minutos.
Internacional prepara time alternativo para quartas de final do Gauchão
Internacional
Internacional não renova com atacante que marcou gol no Gauchão
Internacional
Análise: o que o empate no Rio mostra do Internacional de Pezzolano
Internacional
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Destaque da base alvirrubra, o guri tem despertado interesse do futebol britânico. Como contou o Lance! aqui, o Chelsea monitora a carreira do atleta, que só poderá deixar o Beira-Rio a partir dos 18 anos.
Veja os melhores momentos de Inter 2x1 Novo Hamburgo, jogo de estreia de Bezerra
➡️Aposte na vitória do Internacional no Gauchão!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Garoto do Inter é convocado
Bezerra estará à disposição da Seleção Sub-17 entre os dias 20 e 28. A equipe comandada por Carlos Eduardo Patetuci terá um período de treinos em Barranquilla, onde disputará dois amistosos contra a Colômbia. A programação faz parte da preparação do Brasil para o Sul-Americano da categoria, que será disputado entre os dias 3 e 19 de abril.
Natural de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, João Bezerra nasceu em 2009 e chegou ao Inter com nove anos de idade, defendendo as categorias de base coloradas desde então. No final de janeiro, o Inter divulgou a renovação de contrato do garoto, ampliando o vínculo até 2030.
O clube não deu detalhes, mas, pelo que apurou o Lance!, pela idade do centroavante, a multa rescisória padrão é de 60 milhões de euros, cerca de R$ 373,8 milhões no câmbio atual.
- Matéria
- Mais Notícias