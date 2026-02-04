'Estamos criando algo com esse time', diz técnico do Internacional

Descontente com o empate em 1 a 1 com o Flamengo, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Internacional, Paulo Pezzolano, comento durante a coletiva estar contente com o trabalho que vem sendo feito. "Estamos criando algo com esse time", disse em meio a respostas sobre as atuações de Victor Gabriel, Carbonero e Rafael Borré, entre outros. Confira alguns trechos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agora, o Inter vira a chave novamente para o Gauchão. Às 18h (de Brasília) de domingo (8), recebe no Beira-Rio o São Luiz, pelas quartas de final. A fase do Estadual é de confronto único.

➡️Aposte na vitória do Internacional no Brasileirão!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

'Estamos criando algo com esse time'

Na primeira análise sobre a partida, o treinador uruguaio mostrou descontentamento com o resultado trazido do Rio de Janeiro. Perguntado se o Inter jogou melhor, comentou de forma sucinta:

– Não sei se jogamos melhor. Fizemos um bom jogou. Jogamos sem bola. Não gosto muito disso. Estou triste porque acho que podíamos ter feito mais. Eles não tiveram muitas oportunidades. Mas fico contente com o que estamos criando algo com esse time.

continua após a publicidade

E acrescentou:

– O resultado, sem dúvida dá confiança. Porque os jogadores sabem o que viveram dentro de campo. Não é levar um ponto por levar. Merecíamos levar mais.

E falou sobre o planejamento:

– Seguiremos trabalhando jogo a jogo. Os próximos jogos são todos importantes para um time grande e como o Inter.

Avaliação dos jogadores

Nas primeiras coletivas, Pezzolano disse não gostar de falar de nomes, individualmente. Questionado, porém, acabou avaliando alguns nomes. Como Victor Gabriel:

– Todos estão treinando para caramba. Todo jogador tem bons e maus momentos. O Victor Gabriel, qualquer time quer um jogador como ele. Ele é alto, forte, rápido, bom no jogo aéreo, canhoto. E é um menino.

Victor Gabriel marca Lucas Paquetá (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Depois sobre Carbonero e Borré, que marcou seu quinto gol em cinco jogos que esteve em campo:

– São jogadores de uma qualidade incrível. Estão fazendo o trabalho cada vez melhor. O Carbonero está ajudando muito o time sem bola. É um jogador de seleção. E o Rafa sempre se entrega 100%. Gostaria que ele pudesse fazer 30 gols no ano. O mais importante é que ele está treinando bem e está entregando no jogo.