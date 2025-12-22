Internacional perto de ganhar Soldado para o exército para 2026

O Internacional está perto de ganhar um soldado para o exército de 2026. Trata-se de Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians e sonho da gestão Alessandro Barcellos. Abel Braga, treinador do então volante em 2006, como diretor técnico, deve aproximar o gestor de um acerto com o Colorado. Em meio às comemorações pela conquista da Copa do Brasil, no domingo (21), no Maracanã, o Lance! conversou com o dirigente, que deixou em aberto a transferência para Porto Alegre.

O Alvirrubro corre contra o tempo para remontar o Departamento de Futebol. Além de Abelão, já contratou o técnico Paulo Pezzolano. Faltam ainda o vice de futebol e o diretor executivo.

Internacional perto de Soldado

Nascido Fábio de Jesus, Fabinho Soldado – apelido recebido de Fabiano Eller, que tinha o costume de chamar interlocutores de "soldado" – jogou no Beira-Rio na campanha vitoriosa de 2006. Estava no elenco da Libertadores e do Mundial daquele ano. Desde que passou a trabalhar como executivo é pretendido nos corredores da avenida Padre Cacique.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, ele não cravou a saída, mas falou em tom de despedida com jornalistas no gramado. Ao Lance!, disse:

– A gente se conhece [Fabinho e Inter]. Neste momento, eles estão sem um profissional e é evidente que vão procurar, conversar e tentar contratar. Sou muito grato ao Corinthians. Eu tive uma conversa com o presidente há um mês, e ele sabe o que eu penso. Agora, é voltar para São Paulo para a gente sentar e alinhar os próximos passos.

'Profissionalismo incomoda'

A outros repórteres comentou:

– Eu tenho um carinho enorme pelo Internacional e sei que se fala muito sobre isso. Conheço as pessoas que estão lá. Eu tenho contrato com o Corinthians até 2026.

Ao Lance!, acrescentou:

– Parece que o profissionalismo ainda é algo que incomoda. Eu acho que é isso. Todos os clubes que estão aí liderando cada vez mais investem em profissionalismo, em profissionais, capacitando, tecnologia, melhorando o CT – numa crítica velada à situação do Timão.