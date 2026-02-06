O Internacional encaminha time alternativo para as quartas de final do Campeonato Gaúcho, às 18h (de Brasília) de domingo (8), contra o São Luiz, no Beira-Rio. A tendência é de que a maioria dos jogadores que iniciaram o jogo contra o Flamengo, quarta-feira (4), pelo Brasileiro, fiquem no banco. A boa notícia é que o volante Alan Rodríguez participou dos treinos destas quinta (5) e sexta (6), se tornando opção para o enfrentamento.

O duelo das quartas do Gauchão é em jogo único. Caso empate, e garanta a vaga nos pênaltis, o Colorado confirmará a melhor campanha do Estadual, decidindo as semifinais e as finais em casa.

Inter prepara time alternativo

Dando prioridade ao Brasileirão, o técnico Paulo Pezzolano encaminha time alternativo para pegar o Rubro no domingo. Devido ao desgaste do 1 a 1 com o Flamengo e seguindo o planejamento do começo da temporada, o time que irá a campo não terá nenhum dos principais nomes. É possível, porém, que alguns deles, fiquem no banco.

Pelo que apurou o Lance!, depois de entrar contra Caxias, pelo Gauchão, e Rubro-Negro, Thiago Maia deve iniciar sua primeira partida do ano, devendo atuar ao lado de Villagra. O mesmo deve acontecer com Alerrandro, que jogou 15 minutos na quarta, e pode estrear no Beira-Rio. Na casamata, a novidade será o Alan Rodríguez, recuperado de lesão.

Pezzolano ainda terá o treino da manhã desde sábado (7) para bater o martelo, mas o time que iniciará a disputa das quartas deve ter Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Alisson; Villagra, Thiago Maia e Bruno Tabata (Gustavo Prado); Allex, Alerrandro (João Bezerra) e João Victor.