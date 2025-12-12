Internacional e meia confirmam renovação de contrato

O Internacional e o meia Alan Patrick confirmaram a renovação de contrato. Conforme apurou o Lance!, o vínculo do camisa 10, ampliado até o final de 2027, já havia sido assinado. Apesar do Colorado ter lutado contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e do time ter sido eliminado nas copas do Brasil e Libertadores, o capitão teve o melhor rendimento em números da carreira. O contrato do meia foi prorrogado há alguns meses mesmo sem o anúncio oficial.

A documentação do camisa 10, de 34 anos, havia sido assinada no primeiro semestre depois de assédio de equipes da MLS, dos EUA. Chicago Fire e FC Dallas fizeram sondagens projetando uma proposta pelo jogador.

Inter e Alan Patrick renovam contrato

O momento em que a ampliação de contrato foi assinada era positivo, tanto para o jogador quanto para o clube, que acabaram caindo de rendimento depois. Naquele período, o Inter vinha da reconquista do Campeonato Gaúcho e de um bom começo no Brasileirão.

Jamais o clube projetou uma queda técnica coletiva, saídas precoces nas copas do Brasil e Libertadores e campanha insuficiente no Nacional. A informação foi ocultada pelos dirigentes e estafe do atleta nos últimos meses em virtude do foco na fuga do rebaixamento. Além da prorrogação, houve valorização salarial para o meia.

Em números individuais, o 2025 de Alan Patrick foi o melhor da carreira. Ele fez 21 gols e deu 13 assistências em 50 partidas. Nesta quarta-feira, três dias após a conclusão do ano, o meia usou as redes sociais para fazer um balanço do ano.

"Uma alegria imensa em poder voltar a conquistar um título com essa camisa no primeiro semestre. Mas, depois a temporada virou e temos que reconhecer com humildade que falhamos e temos que melhorar muito como todo", começa o texto, que termina com o Inter é para quem acredita! Obrigado 🙌🏽❤️🤍".

Os números do 10

Em 2025

51 jogos 21 gols 13 assistências

No Inter

239 jogos 60 gols 41 assistências