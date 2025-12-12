menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional e meia confirmam renovação de contrato

Após ano como artilheiro, Alan Patrick ampliou o vínculo até o final de 2027

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 12/12/2025
13:00
Alan Patrick comemora permanência do Inter na Série A
imagem cameraAlan Patrick comemora permanência do Inter na Série A (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional e o meia Alan Patrick confirmaram a renovação de contrato. Conforme apurou o Lance!, o vínculo do camisa 10, ampliado até o final de 2027, já havia sido assinado. Apesar do Colorado ter lutado contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e do time ter sido eliminado nas copas do Brasil e Libertadores, o capitão teve o melhor rendimento em números da carreira. O contrato do meia foi prorrogado há alguns meses mesmo sem o anúncio oficial.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A documentação do camisa 10, de 34 anos, havia sido assinada no primeiro semestre depois de assédio de equipes da MLS, dos EUA. Chicago Fire e FC Dallas fizeram sondagens projetando uma proposta pelo jogador.

Inter e Alan Patrick renovam contrato

O momento em que a ampliação de contrato foi assinada era positivo, tanto para o jogador quanto para o clube, que acabaram caindo de rendimento depois. Naquele período, o Inter vinha da reconquista do Campeonato Gaúcho e de um bom começo no Brasileirão.

continua após a publicidade

Jamais o clube projetou uma queda técnica coletiva, saídas precoces nas copas do Brasil e Libertadores e campanha insuficiente no Nacional. A informação foi ocultada pelos dirigentes e estafe do atleta nos últimos meses em virtude do foco na fuga do rebaixamento. Além da prorrogação, houve valorização salarial para o meia.

Em números individuais, o 2025 de Alan Patrick foi o melhor da carreira. Ele fez 21 gols e deu 13 assistências em 50 partidas. Nesta quarta-feira, três dias após a conclusão do ano, o meia usou as redes sociais para fazer um balanço do ano.

continua após a publicidade

"Uma alegria imensa em poder voltar a conquistar um título com essa camisa no primeiro semestre. Mas, depois a temporada virou e temos que reconhecer com humildade que falhamos e temos que melhorar muito como todo", começa o texto, que termina com o Inter é para quem acredita! Obrigado 🙌🏽❤️🤍".

Os números do 10

Em 2025

  1. 51 jogos
  2. 21 gols
  3. 13 assistências

No Inter

  1. 239 jogos
  2. 60 gols
  3. 41 assistências
Alan Patrick, meia do Internacional
Alan Patrick cobra pênalti contra o Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias