Investidor histórico cobra dívidas milionárias do Internacional

Investidor histórico está cobrando uma dívida milionária do Internacional. Apesar de ter perdoado um débito de R$ 25 milhões em 2018, Delcir Sonda entrou com ações na Justiça pedindo que o Colorado quite valor de cerca de R$ 60 milhões. Duas das causas são referentes à contratação do meia Andrés D'Alessandro, feita em 2008, Conforme apurou o Lance!, são quatro cobranças que somadas geram o montante total.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Pelo que descobriu a reportagem, duas das cobranças são relacionadas aos direitos econômicos do ex-jogador e ex-diretor esportivo do Alvirrubro. A DIS Esportes, empresa de Sonda, tinha 50% do meia argentino, que encerrou o contrato com o Inter em 2020 e foi para o Nacional, do Uruguai. Com a saída sem custos, a dívida ficou para o clube gaúcho.

A DIS repassou o direito à dívida a outras duas empresas, ambas também de Delcir Sonda, que entraram com ações para cobrar os valores. A valor inicial era de R$ 18 milhões, mas as duas cobranças corrigidas e com as multas, fecham R$ 30 milhões atualmente. O então presidente Marcelo Medeiros assinou um documento em 2020 que reconhecia o débito.

continua após a publicidade

Investidor cobra dívidas milionárias

Outras duas ações são referentes a empréstimos feitos por Sonda para as diretorias coloradas. Um é de R$ 2 milhões. O outro, R$ 10 milhões. Os valores corrigidos, respectivamente, totalizariam R$ 10 milhões e R$ 20 milhões. Assim, a soma de todos os débitos fica em R$ 60 milhões.

Em 2018, Sonda havia feito uma doação de R$ 25 milhões em forma de perdão de dívida ao Inter. No entanto, aquele acerto envolveu apenas parte dos montantes referentes ao negócio com D'Alessandro. Isso está citado em um dos processos.

continua após a publicidade

Na semana passada, também veio à tona uma condenação do Inter a pagar R$ 30 milhões ao empresário Jair Peixoto. A cobrança é referente à venda de Bruno Fuchs ao CSKA, da Rússia, em 2020. O Colorado vive situação financeira delicada e enfrenta dificuldades. Abel Braga admitiu os problemas, mas disse que "o dinheiro vai aparecer".