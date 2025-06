Fluminense marca cedo e vence o Internacional no Beira-Rio

Na noite gelada deste domingo (1º), poucos torcedores estiveram no estádio Beira-Rio para ver o Internacional tomar mais um gol cedo e perder para o Fluminense por 2 a 0. Com o resultado, garantido pelos gols de Kevin Serna, logo aos 10 do primeiro tempo, e Paulo Baya, aos 38 da etapa, final, o Tricolor Carioca chegou a 20 pontos na tabela de classificação. Enquanto isso, o Colorado estacionou nos 11 e se aproximou mais ainda do Z4, ficando a um ponto o Fortaleza, 17º na tabela.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Como foi Internacional x Fluminense

O jogo começou com muita marcação e troca de passes de ambos os lados. Mas foi o Fluminense quem teve a primeira grande chance e aproveitou. Aos 10, Samuel Xavier lançou a bola entre à defesa alvirrubra e achou Kevin Serna entre os zagueiros. O camisa 90 apenas encobriu Anthoni e abriu o placar. Gol do Flu! 0 a 1. E o Internacional tomou o sétimo gol antes dos 15 minutos nas últimas 12 partidas. O Tricolor Carioca quase ampliou aos 12, quando em bola cruzada, o goleiro colorado teve que sair nos pés de Jhon Arias. Aos 14, ao pular para evitar um carrinho, Fernando sentiu o joelho direito e foi substituído por Thiago Maia.

Ex-jogador do Inter, Renê queria confirmar a lei do ex. Primeiro, tentou de cabeça, dentro da área. Minutos depois, ele chutou de fora da área, por cima do gol de Anthoni. Enquanto isso, o Inter não conseguia acertar a marcação nem encontrar espaços para um ataque mais promissor. Até Alan Patrick teve pouca inspiração e errou lances que não costuma errar. Impacientes, os poucos colorados que enfrentaram os 11°C vaiaram o time no apito final do primeiro tempo.

continua após a publicidade

Borré não voltou para o segundo tempo, com Gustavo Prado entrando no seu lugar. Aos 3, Vitinho trombou com Serna e sentiu o braço esquerdo. Acabou pedindo para sair. Bruno Tabata entrou no seu lugar. O Flu, que nada tinha a ver com isso, aproveitou para aumentar a pressão para tentar aproveitar a instabilidade colorada. E foi assim que, aos 11, o Flu chegou na área colorada. E quase a lei do ex se confirmou. Nonato recebeu na esquerda e chutou cruzado, para boa defesa de Anthoni. A partir daí, o Inter começou a mostrar um pouco de reação.

Foram constantes ataques desperdiçados. Com Wesley: aos 13, um chute de fora da área; aos 16, uma cabeçada com grande defesa de Fábio; e aos 27, em cruzamento de Aguirre, com a defesa mandando para escanteio. Depois foi a vez de Prado tentar. Aos 29, chutou de fora defesa do camisa 1 tricolor. O Inter pressionava e o Flu sentia a pressão. Até que, aos 38, Arias fez boa jogada no meio e passou para Paulo Baya no lado esquerdo do campo. O 77 tentou de fora da área. A bola bateu em Vitão e enganou Anthoni. Gol do Flu! 0 a 2. Nos minutos finais, o Colorado voltou a pressionar, mas desorganizado, só irritava os 13.502 torcedores que encararam o frio gélido para ir ao Beira-Rio.

continua após a publicidade

O que vem pela frente

Após o confronto , o Brasileirão para por dez dias, por conta da Data FIFA. O próximo jogo do Inter acontece apenas no dia 12, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Já o Flu inicia a preparação para o Mundial de Clubes.

Nesta segunda-feira (2), todas as atenções estão voltadas para o Rio de Janeiro e Luque, no Paraguai. Na sede da CBF, acontece o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Já na casa da Conmebol, serão conhecidos os enfrentamentos das oitavas da Libertadores e da Sul-Americana. Ambos os eventos acontecem às 12h.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

11ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de junho, 20h30min (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre

🥅 Gols: Kevin Serna (10’/1º), Paulo Baya (38'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Alan Patrick (I)

💸 Renda: R$ 267.198

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 13.502

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique (Lucca) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Rafael Borré (Gustavo Prado) e Wesley.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Thiago Santos (Lima), Martinelli e Nonato; Jhon Arias, Kevin Serna (Paulo Baya) e Everaldo.

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

4️⃣ Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)