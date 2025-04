No aniversário do Beira-Rio, Internacional faz a festa contra o Cruzeiro

No aniversário de 56 anos do estádio Beira-Rio, a festa foi do Internacional. Na noite deste domingo (6), o Colorado não tomou conhecimento do Cruzeiro e goleou por 3 a 0. Alan Patrick, Valencia e Rafael Borré colocaram a bola na rede. Com o resultado da partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha chegou a quatro pontos na tabela. A Raposa, por sua vez, segue com três pontos.

Como foi o jogo entre Internacional e Cruzeiro?

Bem postado em campo, o Internacional dominou a primeira etapa. Jogou principalmente por seu lado esquerdo, com Bernabei e Carbonero envolvendo dois ex-companheiros de time, o lateral-direito William e o atacante Wanderson. Até que aos 19, Alan Patrick fez lançamento de 30m, achando Wesley entre Jonathan Jesus e Kaiki. O 21 colorado foi derrubado na entrada da área e o 34 celeste acabou expulso. Com um a mais, o Inter achou mais espaços e, aos 30, Bernabei encontrou Alan Patrick na área. O 10 dominou e chutou rasteiro. Gol! 1 a 0, Inter. Aos 36, no lado direito Wesley e Alanpa tabelaram, com direito a toque de calcanhar do meia para o atacante, que cruzou para Valencia meter a bola no fundo das redes de Cássio. Gol! 2 a 0. A única chance perigosa da Raposa aconteceu aos 45, quando Wanderson quase fez valer a lei do ex, chutando de fora da área e encontrando a trave direita de Anthoni.

O segundo tempo começou acelerado. Logo aos 2, Alan Patrick achou Valencia na área. O equatoriano deu um toque na bola, que escapou e Gamarra tacou para escanteio. Era o recado e que o Internacional não tiraria o pé do acelerador. O time do técnico Roger Machado, porém, resolveu dar a bola para o Cruzeiro e jogar nos contra-ataques. E em um desses, numa trama que envolveu cinco jogadores, da esquerda para a direita, Valencia achou Carbonero de frente para o gol. O 7 chutou e Fabrício Bruno salvou. O Inter continuou dominando. Até que, Óscar Romero, que recém entrara, encontrou Borré na área, ele driblou dois e chutou cruzado. A bola venceu Cássio. Gol! 3 a 0. Aos 41, Vitinho recebeu na área, dominou no peito e chutou, tirando Cássio, mas acertando a rede pelo lado de fora. Aos 43, o Cruzeiro teve sua única chance, Lautaro recebeu na entrada da área e chutou para defesa de Anthoni.

O que vem pela frente para as equipes?

Após o confronto deste domingo, Internacional e Cruzeiro viram a chave para as competições continentais. A Raposa volta a campo na quarta (9), no Mineirão, para enfrentar o Mushuc Run-QUE, às 21h30min (de Brasília). Já o Colorado joga mais uma vez no Beira-Rio, recebendo o Atlético Nacional-COL, às 19h de quinta (10).

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3X0 CRUZEIRO

2ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, dia 6 de abril, às 18h30min (de Brasília)

📍 Local: estádio Beira-Rio, no Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Alan Patrick (31'/1°T), Valencia (36’/1ºT), Borré (31'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Bernabei (I); Cássio (C).

🟥 Cartões vermelhos: Jonathan Jesus, aos 19'/1ºT (C).

💸 Renda: R$ 749.921

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 31.321.

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Diego Rosa) e Alan Patrick (Óscar Romero); Carbonero (Vitinho), Valencia (Rafael Borré) e Wesley.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo (Gamarra); Wanderson (Marquinhos), Gabigol (Lautaro) e Dudu (Rodriguinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🔎 VAR: Daiane Muniz (SP) 4️⃣ Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

