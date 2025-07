O jogo entre Vitória e Internacional merece uma atenção especial pela rivalidade criada entre os dois times dentro e fora de campo nos últimos anos, com eliminações, rebaixamento e disputa nos tribunais. Neste sábado, o confronto ganhou um ingrediente a mais com a briga das equipes para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Inter é o atual 17º colocado, com 11 pontos, enquanto o Vitória tem a mesma pontuação, mas leva a melhor no saldo de gols (-4 x -6) e está na porta do Z-4, em 16°.

Mas se engana quem pensa que essa é a única vez que os times se enfrentam em uma situação delicada na Série A. Em 2016, ano do primeiro e único rebaixamento da história colorada, a disposição das duas equipes na tabela foi a mesma ao fim da 38ª rodada: Vitória em 16° e Inter em 17°, com dois pontos de diferença.

O Vitória, inclusive, venceu o Internacional nos dois jogos do Brasileiro daquele ano, ambos por 1 a 0. Mas foi a disputa nos tribunais que, de fato, chamou a atenção. Já rebaixado, o Inter apontou irregularidades na transferência de Victor Ramos do Monterrey (MEX) para o Vitória. O zagueiro foi inscrito e utilizado pelo Rubro-Negro durante o Brasileirão.

VictorRamos em ação pelo Vitória (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Por isso, o time gaúcho entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e até na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para pedir punições e até a perda de pontos da equipe baiana, que seria o cenário dos sonhos para o Colorado fugir do rebaixamento. Mas a CBF entendeu que o Internacional adulterou os documentos, e a justiça deu caso encerrado. Depois, a corte voltou atrás e afirmou que as provas enviadas pelo Inter eram verdadeiras, mas nada pôde ser feito para mudar a situação.

Vitória é algoz na Copa do Brasil

Voltando para as quatro linhas, o Vitória também tem boas lembranças do Internacional na Copa do Brasil, a começar por 2018. Depois de perder o jogo de ida da quarta fase por 2 a 1, o Rubro-Negro venceu o Colorado no Barradão por 1 a 0 e se classificou nos pênaltis ao ganhar por 4 a 3, com brilho do goleiro Caíque.

Já em 2021, pela terceira fase, a história foi invertida. O Inter ganhou o primeiro jogo, em Salvador, por 1 a 0, mas, na volta, o Vitória aplicou 3 a 1 em pleno Beira-Rio com gols de Samuel, Dudu e Guilherme Santos e passou de fase. Mas o Leão caiu logo em seguida, nas oitavas, para o Grêmio.

Vitória bate o Inter em pleno Beira-Rio e se classifica na Copa do Brasil (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)

Com esse histórico recheado, Vitória e Inter entram em campo às 16h30 deste sábado (horário de Brasília), no Beira-Rio, em busca de respiro contra o Z-4.