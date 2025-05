Após sair perdendo, Internacional busca empate com o Sport

O Internacional tomou gol cedo mais uma vez – o décimo nos últimos dez jogos –, mas buscou o empate contra o Sport. Na partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (25), na Ilha do Retiro, o Colorado viu Barletta abrir o placar logo aos seis minutos de jogo. O gol de empate – melhor, golaço – saiu aos dois da etapa final, com Gustavo Prado. O Alvirrubro foi a 11 pontos, e o Leão, a três.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Como foi Sport x Internacional

Com apenas dois pontos, o Sport aproveitou a casa cheia para pressionar o Internacional. E funcionou. Aos 3, Sérgio Oliveira achou Barletta entrando na área. O 30 chutou cruzado e Anthoni defendeu. Aos 6, Hereda foi lançado na direita e cruzou. O goleiro colorado interceptou mal e largou nos pés de Barletta, que só meteu para dentro. Gol do Leão! 1 a 0. Foi o sexto gol que o Alvirrubro tomou antes dos dez minutos nas dez últimas partidas.

Aos 20, Ricardo Mathias caiu no campo, pedindo substituição – provável problema muscular no posterior da coxa esquerda, sentido após tentativa de arrancada. Aos 25, após o árbitro atrapalhar o Colorado na frente da área do Leão, o Sport saiu em contra-ataque e Barletta entrou perigosamente na área, mas Clayton Sampaio se recuperou bem e, em um carrinho, salvou.

continua após a publicidade

Na saída para o intervalo, Thiago Maia, que assumiu a braçadeira de capitão na ausência de Alan Patrick e Vitão, comentou mais um gol no começo do jogo:

– Difícil. Todo jogo a gente parece entrar dormindo. Precisa tomar um gol para acordar.

O Inter voltou querendo, pelo menos empatar. E, aos 2, a bola circulou, passando de pé em pé, até chegar à esquerda, com Gustavo Prado. O garoto da base dominou e, de direita, chapou. A redonda fez uma curva, achando as redes de Caíque França. Golaço do Inter! 1 a 1. Aos 10, em boa jogada pela direita, Vitinho cruzou, Lucca dominou e girou o corpo, mas a bola escapou. E o jogo seguiu lá e cá.

continua após a publicidade

Aos 19, Sérgio Oliveira entrou livre pela esquerda, chutando cruzado, para fora. Antes, Roger Machado havia promovido a entrada de três guris da base: Luis Otavio, Yago Noal e Raykkonen. A partida, porém, seguiu morna, até os 38, quando Ronaldo chegou atrasado numa dividida e pisou a perna de Zé Lucas. Vermelho. A partir daí, o Sport pressionou com mais força, mas parando na zaga. Ao Inter, restava tentar tocar a bola, o que não conseguiu.

O que vem pela frente

Agora, o Internacional vira a chave mais uma vez para a Libertadores. Na quarta-feira (28), recebe o Bahia pela última rodada da fase de grupos. O Colorado depende apenas de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final. Se perder, dá adeus ao tornei e entra na repescagem da Sul-Americana.

A volta ao Brasileirão acontece no próximo domingo (1º). Mais uma vez no Beira-Rio, o Alvirrubro enfrenta o Fluminense, na última partida da maratona de 19 jogos em 65 dias. Depois, o Brasileirão dá uma parada para a data FIFA. Voltando no dia 12, quando o Inter vai a Belo Horizonte jogar contra o Atlético-MG.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X INTERNACIONAL

10ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de maio e 2025, 16h (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (Pernambuco)

🥅 Gols: Barletta (7’/1º), Gustavo Prado (2’/2º)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Cunhas e Sérgio Oliveira (S); Aguirre (I)

🟥 Cartões vermelhos: Ronaldo (I)

💸 Renda: R$ 545.540,00

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 21.921

⚽ ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: António Oliveira)

Caíque França; Hereda, Lucas Cunha (Romarinho), Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Sérgio Oliveira (Du Queirós), Lucas Lima, Zé Lucas (Atencio); Barletta (Titi Ortiz) e Pablo.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia (Luis Otávio) e Óscar Romero (Vitinho); Bruno Tabata (Yago Noal), Ricardo Mathias (Lucca) e Gustavo Prado (Raykkonen).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

4️⃣ Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)