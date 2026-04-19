Veja o gol de Flamengo x Bahia: Arrascaeta abre o placar e homenageia Oscar Schmidt

Flamengo e Bahia chegam para o confronto no Maracanã pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro empatados com 20 pontos em dez jogos disputados, com idêntico retrospecto de seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O Rubro-Negro figura na vice-liderança graças aos critérios de desempate, enquanto o Tricolor de Aço aparece em quinto, atrás também de São Paulo e Fluminense.

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Aos 16 minutos, Giorgian Arrascaeta abriu o placar para o Flamengo. ▶️ Veja o gol:

Flamengo 1 x 0 Bahia - ⚽ Arrascaeta

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Comemoração em homanagem a Oscar Schmidt

Ídolos do Flamengo em suas modalidades, Arrascaeta e Oscar Schmidt têm em comum trajetórias brilhantes com o número 14 nas costas. Como homenagem, o Rubro-Negro decidiu aposentar a camisa vestida pelo falecido Mão Santa do time de basquete.

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Arrascaeta volta a usar camisa 14 em homanegem à Oscar Schmidt (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confrontos diretos

Este será o primeiro encontro entre Flamengo e Bahia em 2026. No histórico geral pelo Brasileirão de pontos corridos, o Rubro-Negro leva ampla vantagem, com retrospecto recente de domínio absoluto. Entre 2019 e setembro de 2025, o Tricolor amargou 12 derrotas consecutivas para o Mais Querido, sequência negativa que finalmente se encerrou em outubro de 2025, com vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, gol de Willian José.

No turno anterior daquela mesma temporada, em maio de 2025, o Flamengo havia vencido por 1 a 0 no Maracanã, com gol de De Arrascaeta. Os dois clubes se enfrentaram, portanto, duas vezes no ano passado, com um triunfo para cada lado. O tabu mais pesado, porém, persiste: o Bahia não vence o Flamengo no Maracanã desde 1994, ou seja, mais de 30 anos sem comemorar uma vitória sobre o Rubro-Negro no maior palco do futebol brasileiro.