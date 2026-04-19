PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Santos x Fluminense

O Fluminense se queixou de uma falta no origem do lance que resultou no primeiro gol do Santos no jogo. No lance do gol do Peixe, Neymar fintou dois marcadores, mas Alisson ficou no chão pedindo falta por uma mão no rosto. Em campo, Wilton não entendeu como lance faltoso, e o VAR não recomendou revisão.

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⚽ Veja os gols de Santos x Fluminense: Tricolor vence de virada na Vila Belmiro

Durante a transmissão da partida, o especialista em arbitragem PC Oliveira analisou a polêmica e bateu o martelo.

— Para o Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, ação faltosa do Neymar — disse PC Oliveira.

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Como foi a vitória do Fluminense contra o Santos?

✍️ Texto de Guilherme Lesnok

O Fluminense venceu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 2 em jovo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, os gols do Tricolor foram marcados por Savarino, Castillo e John Kennedy.

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Com o resultado, o Santos permanece com 13 pontos em 12 jogos e segue na 15ª colocação do Brasileirão. A equipe soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 16 gols marcados e 19 sofridos, tendo saldo negativo de três. O time se aproxima da parte de baixo da tabela e passa a conviver com maior pressão na sequência da competição.

Já o Fluminense chegou a 23 pontos em 12 partidas e se mantém na segunda colocação. A equipe acumula sete vitórias, dois empates e três derrotas, com 21 gols marcados e 15 sofridos, alcançando saldo positivo de seis. O time segue firme entre os primeiros colocados e continua na briga direta pelas posições mais altas do campeonato.

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