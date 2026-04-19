Roger Flores critica decisão de Neymar em Santos x Fluminense: 'Errou tudo'

Neymar passou em branco no duelo entre Santos e Fluminense que, com cinco gols, acabou em vitória Tricolor. O camisa 10 do Peixe não conseguiu decidir na Vila Belmiro, abrindo espaço para críticas em alguns lances. Em um deles, Caio Ribeiro, ex-jogador e comentarista da TV Globo, criticou uma tomada de decisão do jogador na partida.

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⚽ Veja os gols de Santos x Fluminense: Tricolor vence de virada na Vila Belmiro

— Ele errou tudo no lance. Poderia ter dado o passe no lado esquerdo na ultrapassagem e depois abriu para ele finalizar sozinho de frente. Ele escolheu o passe. Difícil o Neymar errar uma tomada de decisão tão clara para ele — disse Roger.

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Neymar durante Santos x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (19) na Vila Belmiro (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

Neymar tenta convencer Ancelotti de que merece estar na Copa

Neymar está em uma corrida contra o tempo. Com apenas um mês para convencer Carlo Ancelotti de que merece estar na próxima Copa do Mundo, o atacante entrou em uma fase de preparação intensa.

Os números indicam que Neymar já apresenta evolução física. No empate em 1 a 1 com o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, ele marcou logo no início e foi o principal destaque da partida, mesmo com o resultado negativo em casa. Ao todo, participou de 108 ações com a bola — número bem acima de suas médias no Brasileirão e no Paulistão — o que evidencia maior envolvimento na construção ofensiva.

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O treinador da Seleção já deixou claro que só convocará atletas em plena condição física. A comissão técnica deve monitorar de perto o atacante até a convocação final, prevista para o dia 18 de maio. No conjunto, os números desenham um cenário claro: Neymar está em fase de transição.

— Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo — disse Ancelotti.