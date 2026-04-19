Atitude de Endrick em PSG x Lyon repercute: 'Existe explicação?'
Partida é válida pela 30ª rodada da Ligue 1
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Endrick colocou o primeiro tempo de PSG x Lyon no bolso! O brasileiro não se intimidou com a multidão no Parc des Princes, em Paris, e anotou um gol e uma assistência em 17 minutos. Hostilizado no início do jogo pela torcida rival, o cria do Palmeiras comemorou com ousadia e dancinhas o seu gol. ▶️ A comemoração viralizou nas redes sociais. Confira:
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PSG x Lyon: Endrick marca e dá assistência em 17 minutos
No primeiro lance, o atacante mostrou explosão e oportunismo ao ganhar na velocidade do zagueiro adversário e finalizar com precisão. A bola ainda tocou caprichosamente na trave antes de morrer no fundo da rede, sem chances para o goleiro.
Já no segundo gol, em um contra-ataque veloz, Afonso Pereira recebeu passe de Endrick, disparou em velocidade, deixou Achraf Hakimi para trás na corrida e finalizou com categoria na saída de Matvei Safonov, ampliando a vantagem do Lyon com muita frieza.
Números de Endrick no Lyon
🏟️17 jogos
⚽️7 gols
🎯7 assistências
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