O Corinthians está escalado para enfrentar o Estudiantes nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Fernando Diniz manda a campo Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.

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O Timão chega ao confronto com sete desfalques. Yuri Alberto, que trata uma lesão na posterior da coxa esquerda, é a principal ausência. Raniele cumpre suspensão, enquanto André está fora por lesão muscular na coxa. Zakaria Labyad e Kayke, em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior, também não estão à disposição.

Com as baixas no setor ofensivo, Memphis Depay aparece como a principal esperança de gols do Corinthians diante do Estudiantes.

Estudiantes x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Memphis Depay é esperança do Corinthians em decisão (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Como chegam Estudiantes e Corinthians

O Estudiantes chega à partida respaldado pelo bom desempenho em jogos eliminatórios como mandante, pela consistência defensiva apresentada na campanha da Libertadores e por um elenco praticamente completo. A base utilizada nas fases anteriores deve ser preservada para manter equilíbrio entre proteção defensiva e transição ofensiva.

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O Corinthians chega para o mata-mata da Libertadores vivendo um momento de instabilidade. Depois de eliminar o Rosario Central nas oitavas de final, com uma vitória por 1 a 0 mesmo com um jogador a menos, o time caiu de rendimento e passou a acumular resultados ruins no Campeonato Brasileiro.

A sequência aumentou a pressão sobre a equipe e deixou o Corinthians cercado por desconfiança antes do confronto com o Estudiantes.

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