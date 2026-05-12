Veja gols em Fluminense x Operário: Tricolor marca com Savarino e Acosta

Fluminense e Operário se enfrentam pela fase de 16 avos de final da Copa do Brasil. Após o empate sem gols no jogo de ida, o confronto desta terça-feira (12), que acontece no Maracanã, definirá o classificado para as oitavas da competição.

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Aos 10 minutos do primeiro tempo, Savarino marcou de pênalti para os mandantes. A infração foi cometida sobre o argentino Lucho Acosta, que, aos 36, marcou o seu gol e ampliou para o Tricolor.

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Veja os gols:

Equipes empataram sem gols no jogo de ida (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C)

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Como chegam Fluminense e Operário para o jogo de hoje?

O Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão Série A com 27 pontos após 15 rodadas, mesma pontuação do Flamengo, mas atrás no saldo de gols, e a sete pontos do líder Palmeiras. O empate por 2 x 2 com o Vitória no Maracanã, no sábado, custou caro porque o Tricolor levou a virada e só evitou a derrota com gol de Kevin Serna aos 45 minutos do segundo tempo.

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O panorama recente da equipe de Luis Zubeldía é preocupante: apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, somando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Houve derrota por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, derrota por 2 x 0 para o Bolívar em La Paz e empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia em Mendoza, em jogo no qual John Kennedy fez o gol no fim para evitar a terceira derrota seguida na competição continental.

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